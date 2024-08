Tödliche Hitzewelle: Zwei Männer sterben auf beliebter Urlaubsinsel

Auf Mallorca forderten ungewöhnlich hohe Temperaturen am Donnerstag, dem 1. August, das Leben von zwei Männern im Alter von 60 und 61 Jahren. Laut einem Bericht in den lokalen Medien können die Todesfälle direkt mit der extremen Hitze in Verbindung gebracht werden, die die beliebte Ferieninsel erfasst hat.

Der erste tragische Fall ereignete sich in den frühen Morgenstunden im Segelclub Club Náutico de Cala Gamba. Ein 60-jähriger Besucher fühlte sich plötzlich unwohl und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Trotz der schnellen Reaktion der Nationalpolizei und des Rettungsdienstes konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Obwohl die genaue Ursache noch untersucht wird, deuten erste Anzeichen auf einen Hitzetod hin.

Verhängnisvoller Hitzschlag im Auto

Nur wenige Stunden später wurde ein ähnlich tragischer Vorfall aus dem Bereich s’Escorxador gemeldet. Ein 61-jähriger Mann erlitt in seinem Fahrzeug einen Hitzschlag. Er hatte zuvor über Unwohlsein geklagt und noch mit Angehörigen telefoniert, bevor er plötzlich nicht mehr erreichbar war. Ein Rechtsmediziner bestätigte später, dass die Körpertemperatur des Verstorbenen über 40 Grad Celsius lag.

Hitze auf den Balearen: Ein alarmierendes Phänomen

Die aktuelle Hitzewelle bestätigt eine besorgniserregende Tendenz auf den Balearen. Die durchschnittliche Temperatur im Juli erreichte in diesem Jahr 25,7 Grad Celsius, eine deutliche Steigerung gegenüber früheren Perioden. Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass laut der Wetterstation in Palma Portopí sämtliche Nächte im Juli tropische Temperaturen aufwiesen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt an, dass in Europa jährlich geschätzte 176.000 Menschen aufgrund extremer Hitze ihr Leben verlieren. Zusätzlich warnt die Organisation davor, dass in den kommenden Jahren mit einem „sprunghaften Anstieg“ der Temperaturen zu rechnen sei, ein Trend, der sich offenbar bereits abzuzeichnen beginnt.