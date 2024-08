Kroatisches Meer plötzlich nur noch 19 statt 30 Grad

Das kristallklare Wasser der Adria vor Dubrovnik, das kürzlich Badegäste mit Temperaturen um 30 Grad Celsius lockte, erlebte plötzlich einen Kälteeinbruch. Laut dem Staatlichen Hydrometeorologischen Institut (DHMZ) fiel die Meerestemperatur an einem Morgen auf 19,1 Grad Celsius und erholte sich am selben Tag nur auf 19,6 Grad. Diese unerwartete Entwicklung verblüffte sowohl Urlauber als auch Wissenschaftler.

Zurzeit betragen die Wassertemperaturen wieder etwa 23 Grad Celsius, doch die Wissenschaft steht immer noch vor der Frage, was diesen abrupten Temperatursturz verursacht haben könnte. Ein Forschungsteam des Ruđer Boskovic-Instituts vermutet, dass ein starkes Sturmgeschehen für die Abkühlung verantwortlich sein könnte. Es erklärt, dass bei kräftigen Stürmen ein Prozess namens Upwelling einsetzen kann, bei dem wärmeres Oberflächenwasser verdrängt wird und kälteres Wasser aus der Tiefe nachströmt.

Untersuchungen folgen noch

Ein Sturm wurde tatsächlich registriert, doch das Institut für Ozeanografie und Fischerei in Split beobachtet derzeit keine signifikanten Kaltwindphasen entlang der Küste, was die Situation weiterhin unklar macht. Das DHMZ kündigte an, die Daten gründlich zu prüfen und einen detaillierten Bericht über die Ursachen dieses Phänomens zu erstellen.

Lesen Sie auch: Urlauber verwandeln Blaue Lagune in Kroatien in BBQ-Spot (VIDEO)Urlauber verwandeln die Blaue Lagune in eine schwimmende Grillparty, was für Staunen und Diskussionsstoff sorgt.

Urlauber verwandeln Blaue Lagune in Kroatien in BBQ-Spot (VIDEO)Urlauber verwandeln die Blaue Lagune in eine schwimmende Grillparty, was für Staunen und Diskussionsstoff sorgt. Kroatien: Unkontrollierbare Waldbrände bedrohen Wohngebiete weiterhin (VIDEO)Besonders betroffen ist die Region um Skradin nahe Šibenik, wo hunderte Hektar Kiefernwald den Flammen zum Opfer gefallen sind.

Kroatien: Unkontrollierbare Waldbrände bedrohen Wohngebiete weiterhin (VIDEO)Besonders betroffen ist die Region um Skradin nahe Šibenik, wo hunderte Hektar Kiefernwald den Flammen zum Opfer gefallen sind. Shaquille O’Neal mit Devito auf dem Forestland Festival in Kroatien (VIDEO)NBA-Legende Shaquille O'Neil und Rapper Devito begeistern mit einer unvergesslichen Performance auf dem Forestland Festival.

Meeresschleim an den Küsten

Neben der Temperaturabnahme sorgt ein anderes Phänomen für Schlagzeilen: An zahlreichen Stränden entlang der Küste Kroatiens sowie in Italien und Slowenien wurde eine ungewöhnliche Ansammlung von schleimigem Schaum beobachtet. Dieser sogenannte „Meeresrotz“ ist zwar nicht giftig, kann aber auf der Haut ein unangenehmes Kribbeln verursachen.

Inmitten dieser ungewöhnlichen Entwicklungen setzt die wissenschaftliche Gemeinschaft ihre Untersuchungen fort, um die Ursachen zu ergründen.