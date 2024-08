Haben wir bald kein Bargeld mehr?

Schon seit Jahren werden Maßnahmen gesetzt, seit Mai wissen wir: Die EU hat eine Obergrenze von 10.000 Euro bei Zahlungen mit Bargeld beschlossen.

Ab dem Jahr 2027 sollen europaweit Bargeldzahlungen über 10.000 Euro verboten werden – den einzelnen Ländern bleibt vorbehalten, eine noch niedrigere Grenze einzuführen. Und offenbar sind viele Euro-Länder fleißig dabei, mit eigenen Ideen den Einsatz von Bargeld zu beschneiden.

Ein Blick in die Welt der Banknoten macht deutlich, dass auch die 200- und 100-Euro-Banknoten mittelfristig abgeschafft werden könnten. In amerikanischen Hollywood-Filmen oder deutschen Krimis sind sie immer wieder zu sehen: große Banknoten. Während in den USA 100-Dollar-Scheine in schwarzen Lederkoffern gestapelt werden, zählen die Mafiosi hierzulande 1.000-Mark-Scheine oder nach der Euro-Einführung 500-Euro-Banknoten.

Im Alltag bekam Otto Normalverbraucher diese großen Stückelungen nur selten zu Gesicht – etwa beim Autokauf oder bei großen Geschenken. Im Mai 2016 entschied die Europäische Zentralbank (EZB), die Ausgabe des 500-Euro-Scheins einzustellen, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Bestehende 500-Euro-Scheine bleiben zwar gesetzliches Zahlungsmittel, werden aber nach und nach aus dem Umlauf genommen. Die Zukunft des Bargelds scheint also in kleineren Stückelungen zu liegen. Der 500-Euro-Schein ist womöglich nur der Anfang einer weitreichenden Veränderung im globalen Umgang mit Bargeld.

