Vater von Lamine Yamal brutal niedergestochen (VIDEO)

Dramatische Entwicklungen in Barcelona sorgen für Aufsehen: Mounir Nasraoui, Vater der spanischen Fußballhoffnung Lamine Yamal, wurde am Mittwochabend Opfer einer brutalen Messerattacke. Die Tat ereignete sich im Stadtteil Rocafonda, einem von Migranten aus Afrika geprägten Viertel in Mataró.

Barcelona unter Schock

Am Tag nach dem Vorfall meldete sich Nasraoui aus dem Krankenhaus und gab via Instagram Entwarnung. „Ich danke Euch allen für den Zuspruch. Es geht mir schon besser. Eine feste Umarmung für Euch alle“, schrieb er. Laut Berichten von „La Vanguardia“ erlitt er zwei Stichwunden im Unterleib und eine dritte im Brustkorb, befinde sich aber in stabilem Zustand. Auch die Sport Bild berichtete (siehe VIDEO).

Ursachen und Hintergründe des Streits

Die Attacke soll einem Streit am Nachmittag vorausgegangen sein. Zeugenaussagen zufolge wurde Wasser von einem Balkon auf Nasraoui geschüttet, was eine Auseinandersetzung nach sich zog und schließlich durch die Polizei beendet werden musste. Später kam es dann zur Messerattacke, die als versuchter Totschlag eingestuft wird.

Reaktionen aus der Familie

Lamine Yamal, der bereis mit dem FC Barcelona und dem spanischen Nationalteam große Erfolge feierte, hat seinen Vater bislang nicht im Krankenhaus besuchen können. Wegen des enormen Medieninteresses nahm er lieber am Training seines Clubs teil, hielt aber telefonisch Kontakt zu seinem Vater.

Vorbild für viele Kinder

Der aus Marokko stammende Mounir Nasraoui und die aus Äquatorialguinea stammende Mutter von Lamine Yamal sind für den jungen Fußballer prägende Figuren. Yamal wuchs in Rocafonda auf und ist dort für viele Kinder ein großes Vorbild. Mit erst 17 Jahren hat er bereits bedeutende Erfolge in der Fußballwelt vorzuweisen.

Diese schockierende Tat wirft ein Schlaglicht auf die sozialen Spannungen in den Stadtteilen Barcelonas, die von hohen Migrantenanteilen geprägt sind. Die Familie Nasraoui und die Anhänger von Lamine Yamal hoffen nun auf eine schnelle Genesung und eine Aufklärung der Hintergründe dieser erschütternden Tat.