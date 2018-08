Nicki Minaj glänzt bei den MTV Video Music Awards in kroatischer Kreation! (FOTO)

Megastar Nicki Minaj trat gestern Nacht bei den MTV Video Music Awards in New York auf. Dabei trug sie eine Kreation des kroatischen Designers und Kostümbildners Juraj Zigman.

Minaj, die über 60 Millionen Singles und über fünf Millionen Alben weltweit verkaufte, zählt inzwischen zu einer der bestbezahlten Künstlerinnen der Welt. Im Zuge der gestrigen MTV Video Music Awards performte sie auf der Bühne ihre drei Singles “Majesty,” “Playtime Is Over” und “Fefe“. Gehüllt war sie währenddessen in ein eigens für sie angefertigtes Zigman-Stück.

Zigman fertigte es Berichten zufolge in nur 48 Stunden an und schickte es noch gerade rechtzeitig nach New York – am Morgen der Show kam es an. Neben Minaj trug auch Black Eyed Peas-Ex-Frontfrau Fergie unlängst eine Kreation des in Rijeka geborenen Designers.

