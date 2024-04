Novak Djokovic: Auf diese 2 Lebensmittel verzichtet er nie!

Wenn die Tenniswelt auf die Pausen eines Matches blickt, erwartet sie Routinen, die Präzision und Disziplin widerspiegeln. Umso überraschender mag es erscheinen, wenn eine Tennisikone wie Novak Djokovic sein Unverständnis äußert über die Verpflegungsmissgeschicke seines Teams. Es sind Bananen, Datteln und Wasser, die Djokovic während der Match-Pausen zu sich nehmen möchte. Doch trotz klarer Absprachen finden sich Äpfel und Birnen in seiner Box, aber keine Datteln. Selbst Magnete tauchen auf, die wohl kaum seinem Energiespeicher zugutekommen. Mit einem Lächeln berichtet er den versammelten Journalisten von diesen Kuriositäten.

Datteln – das Superfood für Spitzenathleten

Warum Djokovic auf Datteln setzt, wird rasch klar, wenn man die beeindruckenden gesundheitlichen Vorteile dieser Frucht betrachtet. Sie sind nicht nur reich an Vitaminen und Mineralien, sondern auch an Antioxidantien, fördern die Gesundheit des Verdauungssystems, schützen Herz und Gehirn und steigern Energie und Ausdauer. In drei Datteln stecken ungefähr 200 Kalorien, 54 Gramm Kohlenhydrate inklusive etwa fünf Gramm Ballaststoffe, ein Gramm Protein und kein Fett. Diese kleine Powermahlzeit liefert auch eine Menge wichtiger Nährstoffe wie die Vitamine B und K, Calcium, Eisen, Magnesium, Kalium, Zink und Mangan, wie hello-magazin.rs berichtet.

Mineralreich: Magnesium und Kupfer in perfekter Symbiose

Datteln enthalten auch Magnesium, ein essenzieller Mineralstoff, der Muskeln und Nerven reguliert, den Blutzuckerspiegel und den Blutdruck im Gleichgewicht hält und unerlässlich für die Proteinsynthese im Körper ist. Ebenso enthält die Frucht Kupfer, welches die Eisenaufnahme fördert und zusammen mit Magnesium bei der Bildung roter Blutkörperchen hilft. Kupfer unterstützt zudem die Erhaltung gesunder Knochen, wie Magazin Novosti hervorhebt.

Bananen – der schnelle Energieschub für Sportler

Neben Datteln schwört Djokovic auf Bananen, die mit einer Kombination aus Saccharose, Fruktose und Glukose sowie Ballaststoffen eine ideale Snack-Option für sofortige Energiezufuhr sind. Studien zeigen, dass der Verzehr von zwei Bananen genug Energie für ein 90-minütiges, hartes Training liefert – ein klarer Vorteil für Profisportler wie Djokovic, der auf der Suche nach schneller und nachhaltiger Energieversorgung ist.

Die Mischung aus Humor und Frustration, die Djokovic im Umgang mit den kleinen Missverständnissen seines Teams zeigt, ist bezeichnend für seine Persönlichkeit auf und abseits des Platzes. Während die kleinen Anekdoten schmunzeln lassen, offenbaren sie auch die Wichtigkeit einer durchdachten Ernährungsstrategie, die den Erfolg auf dem Platz maßgeblich mitbestimmt.