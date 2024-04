Rakitic feuert Filip Hrgovic zum größten Boxkampf an

Der Aufstieg von Filip Hrgovic auf der großen Bühne des Boxsports erfährt prominente Unterstützung: Der kroatische Fußballstar Ivan Rakitic sendet motivierende Worte via Instagram, während der Schwergewichtler sich auf einen wegweisenden Kampf vorbereitet.

In der Welt des Sports sind es oft die kleinen Gesten, die die größten Wellen schlagen. Als Filip Hrgovic, der aufstrebende Gigant im Schwergewichtsboxen, kürzlich Bilder von einer Pressekonferenz auf Instagram teilte, war es eine Nachricht des berühmten kroatischen Fußballers Ivan Rakitic, die besondere Aufmerksamkeit erregte. Rakitic, der seit Januar die Stiefel für den saudi-arabischen Verein Al Shabab schnürt und zuvor bei Vereinen wie dem FC Basel (Schweiz), Schalke 04 (Deutschland), FC Sevilla (Spanien) und FC Barcelona (Spanien) glänzte, feuerte seinen Landsmann mit den Worten „Ich warte auf dich, Kumpel! Los geht’s“ (Ivan Rakitic) an. Hrgovic antwortete daraufhin kameradschaftlich: „Los, Bruder!“ (Filip Hrgovic).

Der Kampf des Jahres: Hrgovic vor größter Herausforderung

Hrgovic steht vor dem wichtigsten Kampf seiner Laufbahn, denn er wird sich mit Daniel Dubois, dem ehemaligen WBA-Weltmeister im Schwergewicht, messen. Dubois war im vergangenen Jahr eine große Herausforderung für Oleksandr Usyk, musste jedoch in der neunten Runde eine Niederlage im Kampf um die Gürtel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO hinnehmen.

Die Boxnacht in Saudi-Arabien verspricht, ein spektakuläres Event zu werden, das nicht nur die Schwergewichtler in den Ring bringt. Ein weiteres Highlight wird der Kampf um den unangefochtenen Status im Halbschwergewicht zwischen dem naturalisierten Kanadier Artur Beterbiev und dem Russen Dmitriy Bivol sein.

Weitere Kämpfe mit Starbesetzung

Neben Hrgovic und Dubois dürfen sich Boxfans auf ein weiteres Duell freuen: Deontay Wilder gegen Zhilei Zhang, eine weitere hochkarätige Auseinandersetzung im Schwergewicht. Außerdem wird es zum WBA-Titelkampf im Federgewicht zwischen Leigh Wood und Michael Conlan kommen, während Craig Richards und Willie Hutchinson sowie Ammo Williams und Hamzah Sheeraz ebenfalls im Ring stehen werden. Die Nacht wird zusätzliche Spannung durch ein innovatives Punktesystem bieten, bei dem ausgewählte Kapitäne durch ihre Siege die Möglichkeit haben, ihrer Promoterfirma zwei Punkte zu sichern, während andere Boxer jeweils einen Punkt für einen Sieg beitragen können.

Die anstehenden Kämpfe in Saudi-Arabien unterstreichen den wachsenden Trend, große Sportereignisse in das Königreich zu bringen, und bieten gleichzeitig eine Bühne, auf der sich Athleten aus der ganzen Welt messen können. Für Filip Hrgovic ist es eine Gelegenheit, seinen Namen in den Annalen des Boxsports zu verewigen und mit der Unterstützung eines Fußballstars wie Ivan Rakitic im Rücken in den Ring zu steigen.