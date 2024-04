Serbin schafft 64 Liegestütze in einer Minute

Die serbische Fitness-Instruktorin und mehrfache Bodybuilding-Champion Milica Narancic hat zum zweiten Mal einen Platz in dem berühmten Guinness-Buch der Rekorde erobert. In einer beeindruckenden Demonstration körperlicher Stärke und Ausdauer gelang es ihr, einen bestehenden Weltrekord der Männer zu erreichen, indem sie 64 Liegestütze mit Handabklatschen innerhalb von nur einer Minute vollführte – eine Leistung, die zuvor drei Jahre lang unerreicht blieb.

Ein Weltrekord zum Geburtstag

Am 19. Februar 2024, pünktlich zu ihrem Geburtstag, setzte Narancic diesen Weltrekord im Crunch-Fitnesscenter in New York (USA) und demonstrierte damit eindrucksvoll, dass Spitzenleistungen im Sport keine Gendergrenzen kennen. Diese herausragende Leistung wurde von einem Geschwindigkeitsdurchschnitt von 0,94 Sekunden pro Liegestütz begleitet, wobei sie ihr eigenes Bestes übertraf.

Anerkennung von offizieller Seite

Narancics Erfolg wurde offiziell anerkannt, als ihr der gültige Zertifikat aus London (Großbritannien) zugesandt wurde. Die Freude über diesen Meilenstein in ihrer Karriere teilte sie mit ihren Followern auf Instagram: „Zum zweiten Mal bin ich im Guinness-Buch der Rekorde vertreten! In 60 Sekunden habe ich 64 Liegestütze mit Handabklatschen vollbracht und damit den Rekord in der Männerkategorie eingestellt, welcher von dem mehrmaligen Guinness-Rekordhalter, dem grandiosen Griechen George Kotsimpos, drei Jahre gehalten wurde.“ (Milica Narancic)

Eine bemerkenswerte Teamunterstützung

Die Validierung ihres Erfolgs wurde von einem beeindruckenden Team sichergestellt, bestehend aus dem staatlichen Beamten Russell Cirincione, dem Generalmanager des Crunch-Fitnesscenters Louis Rosales sowie den Elite-Trainern Ary Bowman und Nora Levine. „Dieser Erfolg ist auch das Ergebnis der großartigen Unterstützung durch meine Trainer und Betreuer“, erklärte Narancic stolz.