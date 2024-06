Novak Djokovic ist nicht mehr die Nummer eins der Tennis-Welt

In einem dramatischen Wendepunkt in der Tenniswelt wird Novak Djokovic, der als der größte Tennisspieler aller Zeiten gilt, ab dem kommenden Montag nicht mehr die Spitzenposition der ATP-Rangliste innehaben. Diese Entwicklung folgt auf Djokovics Entscheidung, sich aufgrund einer Verletzung vom Roland-Garros-Turnier zurückzuziehen, nachdem er im Achtelfinale den argentinischen Spieler Francisco Cerundolo in einem bemerkenswerten Comeback bezwungen hatte. Djokovic, der im letzten Jahr den Titel in Paris gewonnen hatte, verliert nun wertvolle Punkte, da er in diesem Jahr bereits im Achtelfinale ausgeschieden ist.

Die Frage, die nun im Raum steht, ist, ob Djokovic ab nächster Woche auf dem zweiten oder dritten Platz der ATP-Rangliste landen wird. Was bereits feststeht, ist, dass der italienische Tennisspieler Janik Sinner, der aktuelle Australian-Open-Champion, ab Montag den Titel des weltweit führenden Tennisspielers übernehmen wird. Sinner, der bereits das Viertelfinale in Paris erreicht hat, hofft weiterhin auf das Erreichen eines weiteren Grand-Slam-Titels.

Eine weitere spannende Entwicklung betrifft den spanischen Spieler Carlos Alcaraz, der die Möglichkeit hat, Djokovic in der Rangliste zu überholen. Um dies zu erreichen, müsste Alcaraz das Roland-Garros-Turnier gewinnen, was ihn auf den zweiten Platz der Weltrangliste katapultieren würde.

Niederlage und Hoffnung

Die Nachricht von Djokovics Rückzug kam, nachdem ein MRT-Scan am Nachmittag Probleme mit seinem Meniskus offenbart hatte, die ihn möglicherweise zu einem chirurgischen Eingriff zwingen könnten. Diese Entwicklung beendet Djokovics neunmonatige ununterbrochene Herrschaft im Tennissport, während der er letzten September zum letzten Mal nicht den Spitzenplatz belegte. Es ist erwähnenswert, dass Djokovic der absolute Rekordhalter für die meisten Wochen an der Spitze der ATP-Rangliste ist, mit derzeit 428 Wochen – weit vor Roger Federer, der 310 Wochen an der Spitze stand.

Sinners Aufstieg

Sinner wird somit der 29. Spieler sein, der die Spitze der ATP-Rangliste erreicht hat, seit sie gegründet wurde. Das Festigen seiner neuen Position erfolgte nach einem überzeugenden Sieg gegen Grigor Dimitrov, den er mit 6:2, 6:4, 7:6 (7:3) besiegte. Nach dem Match äußerte sich Sinner zum Rückzug Djokovics und zeigte sich nachdenklich über die unerwartete Wendung der Ereignisse.

Djokovics Verletzung führt zu einer möglichen Verschiebung der Machtverhältnisse im Tennis, und das Rennen um die Spitze der Weltrangliste bleibt weiterhin offen und spannend.