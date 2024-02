Nummer 1 in den Charts: Österreich liebt Breskvicas Lied für Serbien!

Die serbische Sängerin Andjela Ignjatovic Breskvica hat nicht nur das Finale des Eurovision Song Contest 2024 erreicht, sondern auch die Charts in Österreich im Sturm erobert. Mit ihrem Lied „Orlovo gnezdo“ gelang es ihr innerhalb von nur 24 Stunden auf Platz 1 der Charts in Österreich zu klettern, und das nicht nur auf dem Balkan, sondern auch in einem der wichtigsten Teilnehmerländer des ESC.

Die Musik des Liedes wurde von Ivan Djurdjevic – Jhinsen und Milos Stojkovic – Henny produziert, die bereits in der Vergangenheit mit Breskvica zusammengearbeitet haben und Erfolge mit den Duetten „Ko to tamo“ und „Sava i Dunav“ feierten. Der Gänsehaut-Text stammt aus der Feder von Relja Putnikovic – Torinno.

Serbische Medien berichten, dass die Wettbüros vorhergesagt hatten, dass Breskvica mit ihrem Song „Gnezdo orlovo“ die Liste anführen werde, gefolgt von Teya Dora, Konstrakta und Zorja mit dem Song „lik u ogledalu“. Diese vier Sängerinnen gelten auch als die Hauptfavoriten des Publikums, was auf ein knappes Finale hindeutet.

Das zweite Halbfinale des serbischen Festivals „Pesma za Evroviziju“ steht heute Abend bevor, und die Fans in Serbien erwarten gespannt die Auftritte der Künstler. Besondere Aufmerksamkeit ziehen Konstrakta mit dem Song „Novo, bolje“ und Teya Dora mit dem Song „Ramonda“ auf sich.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Charts in den nächsten Tagen entwickeln werden, besonders nach dem zweiten Halbfinale des serbischen Festivals. Die Rivalität zwischen den beiden Sängerinnen, Konstrakta und Breskvica, wird sicherlich für Spannung sorgen. Die Frage bleibt offen, wer am Ende als Siegerin hervorgehen wird und Serbien beim Eurovision Song Contest am kommenden Samstag vertreten wird. Die Chancen stehen hoch, dass Breskvica mit ihrem mitreißenden Lied und ihrer wachsenden Fanbase eine starke Kandidatin für das Finale ist.