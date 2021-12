Nur für Veganer: Mc Stojan singt auf Deutsch (VIDEO)

Am Montag veröffentlichte Mc Stojan seinen neuesten Song, welcher verspricht, ein Mega-Hit zu werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Balkan-Sänger in ihre Lieder Textteile auf Deutsch einbauen. Man erinnere sich nur an Đoganis legendäre Textpassage „Bitte, bitte nakite“ aus „Srce mi je zastalo“ oder selbst von Mc Stojan „Mein Schatz“ oder in der BKS-Aussprache „Majne šaci“.

Mc Stojans neuester Song trägt den Titel „Vegan“. So singt und rappt er zum Beispiel „Ich esse nur gesund, Ich fahre Renault Megane”.

Besonders in der Diaspora sind solche Sprach-Mixturen oftmals ein Garant für einen Mega-Hit. Solch einen möchten nun auch MC Stojan landen. Dass diese Clublieder vom Balkan eher vom Rhythmus als von tiefgründigen Texten leben, dürfte die Fangemeinde nicht wirklich stören, denn bereits nach drei Tagen haben fast zwei Millionen User das Video auf YouTube geklickt.

