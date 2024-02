Nur mit Karte: Billa nimmt kein Bargeld mehr an

In der Billa-Filiale in der Trabrennstraße 2, Wien-Leopoldstadt, wird derzeit ein Experiment durchgeführt, das die Gemüter erhitzt: Seit dem 5. Februar ist hier ausschließlich bargeldloses Bezahlen möglich. Ein Aufkleber an der Eingangstür informiert die Kunden über die „Cashless only“-Testphase, die bis Ende April andauern soll.

Doch das Konzept stößt nicht bei allen auf Begeisterung: „Geht man einkaufen, steht an der Kasse, und es wird einem gesagt, dass heute nur die Selbstbedienungskasse offen hat. Ok, kein Problem. Kann man bar zahlen? Nein! Die Aussage lautet: Dann können Sie heute bei uns nicht einkaufen. Es handelt sich um eine Testphase bis Ende April. Manche Artikel mussten zurückgegeben werden, weil man keine Bankomatkarte dabei hatte. Was für ein Test? Das ist Zwang!“, ärgert sich eine Userin in den sozialen Medien.

Auch Lisa R., Mutter zweier Teenager, sieht das Projekt kritisch: „Kinder sollten eigentlich mit Bargeld zahlen. Sie müssen ja ein Gefühl dafür bekommen, wie viel sie ausgeben. Wenn sie nur eine Plastikkarte in der Hand haben, geht das natürlich nicht“, so die Wienerin gegenüber „Heute“. Sie betont zudem: „Bargeld ist nun einmal ein legales Zahlungsmittel bei uns. Es gibt Bevölkerungsgruppen, die darauf vertrauen. Warum sollen diese Menschen, die bargeldlose Zahlungen nicht wollen, dazu gezwungen werden?“

temporäre Testphase

Billa-Pressesprecher Marcus Schober versucht indes zu beruhigen: „Es handelt sich hier nur um eine temporäre Testphase, die extra in den Semesterferien gestartet wurde. Die Selbstbedienungskassensysteme entwickeln sich rasch weiter, und wir wollen unter echten Bedingungen Erfahrungswerte in einer wenig frequentierten Filiale sammeln.“ Wie lange die Testphase tatsächlich dauern wird, kann Schober allerdings nicht sagen: „Ursprünglich war sie bis April angesetzt. Ich gehe aber davon aus, dass sie wesentlich kürzer sein wird. Zudem ist auch Personal vor Ort, das bei Problemen weiterhilft.“

Schober betont zudem, dass eine Ausweitung des Konzepts auf andere Filialen nicht geplant sei und ein vollständig bargeldloses Bezahlen in Österreich „unvorstellbar“ wäre.

Die Diskussion um das „Cashless only“-Konzept ist nicht neu: Bereits Ende 2021 sorgte die Supermarktkette MPreis mit einem ähnlichen Pilotprojekt für Aufsehen. Nachdem der Verein für Konsumenteninformation (VKI) auf Initiative der AK Tirol das Unternehmen abgemahnt hatte, wurde im Juli 2023 jedoch wieder Bargeld akzeptiert.