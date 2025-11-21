ÖBB enthüllt “Koralmjet”: 60 Railjets bekommen Luxus-Upgrade

Neuer Glanz für alte Züge: Die ÖBB präsentieren ihre erste modernisierte Railjet-Garnitur mit umfassenden Verbesserungen. Der “Koralmjet” läutet eine neue Ära ein.

Die ÖBB haben am Donnerstag ihre erste modernisierte Railjet-Garnitur der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach Angaben des Bahnunternehmens werden die aufgewerteten Fernverkehrszüge sowohl technisch als auch im Komfortbereich deutlich verbessert. Bei der Präsentation in Wien konnten die erneuerten Züge besichtigt werden. Das Modernisierungsprogramm umfasst die gesamte bestehende Railjet-Flotte mit 60 Garnituren und soll bis 2031 abgeschlossen sein. Der erste umgebaute Zug trägt den Namen “Koralmjet”. Die Railjet-Flotte hat mittlerweile etwa die Hälfte ihrer geplanten Betriebszeit von 30 Jahren erreicht und ist seit 15 Jahren im Einsatz.

Neue Streckenverbindungen

Mit dem “Koralmjet” wird am 12. Dezember die feierliche Eröffnung des Koralmbahntunnels für den Personenverkehr zwischen Graz und Klagenfurt stattfinden. Ab dem 14. Dezember nimmt der “Koralmjet” seinen regulären Betrieb auf und verbindet Wien mit Lienz in Osttirol über mehrere Zwischenstationen wie Wiener Neustadt, Bruck an der Mur, Graz, Klagenfurt, Villach und Spittal-Millstättersee. Die neue Koralmstrecke umfasst auch die Hauptbahnhöfe Weststeiermark und St. Paul im Lavanttal in Kärnten. Zusätzlich wird der neue Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See angefahren. Eine Anbindung an den Flughafen Graz-Thalerhof ist allerdings nicht vorgesehen.

Komfortverbesserungen

Die aufgerüsteten Züge werden künftig im internationalen Verkehr auf Railjet-Verbindungen in sieben Ländern zum Einsatz kommen: Österreich, Deutschland, Schweiz, Ungarn, Slowakei, Tschechien und Italien. Im Rahmen der Modernisierung erhalten die Erste und Zweite Klasse vollständig neue Sitze, während in der Business Class die bestehenden Sitze renoviert werden. Zu den weiteren Verbesserungen zählen neue Fußstützen, Haltegriffe und vergrößerte Klapptische. Das Innendesign orientiert sich am Erscheinungsbild der neuesten Railjet-Generation und zeichnet sich durch moderne Holzelemente sowie durchgängige Rückenlehnen für mehr Privatsphäre aus. Ergänzt wird die Ausstattung durch neue Bodenbeläge, ein leistungsfähigeres Fahrgastinformationssystem und praktischere Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen.

“Mit dem Railjet-Upgrade erhöhen wir den Komfort und Qualitätsstandard in unseren Zügen deutlich, um unseren Fahrgästen maximalen Reisekomfort auf Schiene zu bieten”, so ÖBB-Chef Andreas Matthä.

“Die Modernisierung und der Umbau bestehender Garnituren bietet eine sinnvolle und nachhaltige Alternative zu neuen Fahrzeugen.”