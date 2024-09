ÖBB stellt Zugverkehr Richtung Süden und Westen ein

Die Nerven der Pendler werden morgen früh auf die Probe gestellt werden. Nach diversen Autobahn-, Straßen- und U-Bahnsperren, kommt jetzt auch noch die schlechte Nachricht für alle, die auf die ÖBB angewiesen sind.

Einschränkungen auf der Weststrecke

In der Nacht wurde der Zugverkehr zwischen Amstetten und St. Valentin auf der Weststrecke in Niederösterreich vollständig eingestellt. Die derzeitige Witterung beeinträchtigt massiv den Fahrbetrieb, sodass zwischen Wien Hütteldorf und St. Pölten sowie teilweise zwischen Wien Westbahnhof und St. Pölten keine Züge verkehren können. Mittlerweile umfasst die Sperrung die gesamte ÖBB-Strecke von Wien nach Linz, und ein Schienenersatzverkehr ist derzeit nicht möglich.

Zusätzlich fallen ICE-Züge zwischen Wien Hauptbahnhof und Passau aus. Insgesamt sind rund 40 Verbindungen betroffen, einschließlich der Ostbahn zwischen Wien und Hegyeshalom. Die ÖBB arbeiten laut einer Mitteilung am Sonntagabend an einem Notfahrplan mit Autobussen für die West- und Südstrecke. Über die Dauer der Unterbrechungen können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden, so die ÖBB.

Sperre auf der Südstrecke

Am Sonntagnachmittag wurde auch die Strecke Richtung Süden von den ÖBB geschlossen. „Wegen der derzeitigen Witterung sind zwischen Wien Hbf und Mürzzuschlag Bahnhof keine Fahrten möglich“, informierten die Bundesbahnen.

Ausfälle (Auswahl)

zwischen Sierndorf b.Stockerau Bahnhof und Retz Bahnhof

und zwischen Krems/Donau Bahnhof und St.Pölten Hbf bis voraussichtlich heute Mitternacht

und bis voraussichtlich heute Mitternacht zwischen Bad Vöslau Bahnhof und Felixdorf Bahnhof bis voraussichtlich heute Mitternacht, einige Züge werden umgeleitet

und bis voraussichtlich heute Mitternacht, einige Züge werden umgeleitet zwischen Sigmundsherberg Bahnhof und Gmünd NÖ Bahnhof, hier wurde allerdings ein Schienenersatzverkehr eingerichtet

und hier wurde allerdings ein Schienenersatzverkehr eingerichtet zwischen St.Andrä-Wördern Bahnhof und Tulln/Donau Bahnhof

und zwischen Neusiedl am See Bahnhof und Wulkaprodersdorf Bahnhof ohne Schienenersatzverkehr

und zwischen Wien Hütteldorf Bahnhof (U) und Wien Handelskai Bahnhst (U)

und zwischen Wiener Neustadt und Gutenstein sowie Puchberg/Schneeberg mit Schienenersatzverkehr

und sowie mit Schienenersatzverkehr die Mariazellerbahn ist derzeit zwischen St. Pölten Hbf und Mariazell nicht in Betrieb

ist derzeit zwischen St. Pölten Hbf und Mariazell nicht in Betrieb Schneebergbahn, Waldviertelbahn und Reblaus Express sind eingestellt

Eine aktuelle und vollständige Liste der Störungen im Zugverkehr findest du hier.

Einschränkungen beim Busverkehr

Vor allem in Niederösterreich gibt es massive Einschränkungen, im Wienerwald zwischen Wien Hütteldorf – St. Pölten, Tullnerfeld, im Mostviertel (Ybbstal, Traisental und Erlauftal) und Waldviertel insbesondere im Kamptal, Zwettl, Waidhofen/Thaya, Gmünd ist mit Totalausfällen zu rechnen. Zwischen Krems und der Wachaus ist wegen der Sperre der B3 Donaustraße kein Busverkehr möglich.

Reisewarnung bis Donnerstag

In einer aktuellen Mitteilung betont die ÖBB, dass ÖBB und Westbahn wechselseitig ihre Fahrkarten anerkennen. Angesichts der aktuellen Lage appelliert die Katastrophenschutzbehörde des Landes Niederösterreich eindringlich, unnötige Fahrten zu vermeiden. Derzeit fahren keine Züge vom Wiener Hauptbahnhof in Richtung Westen. Laut ursprünglichen Informationen sollten ab Sonntagmorgen stündlich Züge zwischen Wien Hauptbahnhof und Amstetten sowie Wien Westbahnhof und Amstetten bzw. Salzburg und St. Valentin verkehren. Derzeit ist jedoch keine Zugverbindung von Wien Richtung Westen möglich. Die Reisewarnung der ÖBB wurde inzwischen bis Donnerstag verlängert.