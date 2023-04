Ölpreise steigen wieder: Autofahrer zahlen mehr an der Tankstelle

Ölpreise steigen: Mineralölmanager reiben sich die Hände, während Autofahrer immer tiefer in die Tasche greifen müssen, um ihr Spritbudget aufzufüllen. Die Kraftstoffpreise sind aufgrund des steigenden Ölpreises und der bevorstehenden Osterferien deutlich erhöht.



Benzin wurde in der letzten Woche durchschnittlich um 4 Cent teurer, während Diesel um einen Cent zulegte. Obwohl der Liter Diesel im Schnitt einen Cent günstiger als Super ist und bei 1,598 Euro pro Liter liegt, zahlen Autofahrer im Vergleich zum Vorjahr noch immer 23 Cent mehr.



Das benachbarte Ausland bietet Vereinfachungen. ÖAMTC-Experte Martin Grasslober empfiehlt, dass Autofahrer mit benzinbetriebenen Fahrzeugen in Slowenien oder Kroatien tanken sollten, während Diesel in Ungarn, der Slowakei und der Tschechischen Republik günstiger sei. Im Rest Europas seien die Preise in der Regel höher als in Österreich. Dennoch bietet der Vergleich von Spritpreisen auf Plattformen wie spritpreisrechner.at Einsparungsmöglichkeiten.



An den Tankstellen der günstigsten Stationen in Österreich lag der Preis am Mittwochmittag bei 1,529 Euro für Diesel und 1,458 Euro für Super in Enns. Das Unternehmen hat dieses Jahr jedoch eines Minus hinnehmen müssen. Die gesunkene Produktion von Saudi-Arabien, die angekündigt wurde, führte zu einem Anstieg von Rohöl der Sorte Brent um etwa 5% auf über 84 Dollar pro Barrel.