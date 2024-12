Österreich gegen Serbien: Ticketverkauf für Playoff-Kracher startet

Im März steht für das österreichische Fußball-Nationalteam eine wichtige Aufgabe bevor: die Play-off-Spiele gegen Serbien um den Aufstieg in die höchste Liga der UEFA Nations League.

Die österreichische Mannschaft wird am 20. März um 20:45 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion das erste von zwei entscheidenden Duellen bestreiten. Das Rückspiel folgt nur wenige Tage später, am 23. März um 18:00 Uhr, im Stadion Rajko Mitic in Belgrad.

Ticketverkauf beginnt bald

Für die Anhänger der österreichischen Mannschaft gibt es bereits bald die Möglichkeit, ihren Platz im Stadion zu sichern. Ab dem 6. Dezember um 14:00 Uhr startet der öffentliche Vorverkauf für das Heimspiel in Wien. Der Andrang auf die Tickets dürfte groß sein, denn die Unterstützung der Fans könnte ein entscheidender Faktor in dieser wichtigen Spielpaarung sein.

Intensives Kräftemessen erwartet

Diese sportlichen Begegnungen bieten den Spielern eine Bühne, um sich international zu profilieren, und haben das Potenzial, die österreichischen Fußballfans im gemeinsamen Anfeuern ihres Teams zu vereinen. Die Spannung ist groß, doch um den angestrebten Aufstieg zu realisieren, wird jeder Einsatz auf dem Spielfeld zählen.

Fußballanhänger erwarten ein intensives Kräftemessen mit Serbien, bei dem sich die Qualität und der Teamgeist der Nationalmannschaften beweisen müssen.