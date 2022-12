Österreich investiert immer mehr in Serbien

Die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Serbien und Österreich seien stärker als vor der Pandemie, sagte der österreichische Botschafter in Belgrad, Christian Ebner, auf der von der Handelsabteilung der österreichischen Botschaft organisierten Konferenz, welche ADVANTAGE AUSTRIA in Zusammenarbeit mit dem Botschafter organisiert, berichtet Telegraf.

“Der Austausch ist beschlossen, und das sind großartige Neuigkeiten”, sagte Ebner.

Laut Telegraf wurde auf der Konferenz darauf hingewiesen, dass der serbische Markt für österreichische Investoren sehr wichtig ist, sowie dass das Land einer der führenden Investoren in Serbien ist, was durch die Tatsache gestützt wird, dass rund 400 Unternehmen in Serbien aus Österreich stammen.

Dass das Geschäftsklima in Serbien gut ist, gilt seit Jahren. Laut den befragten österreichischen Geschäftsleuten war das gute Geschäftsumfeld in den letzten 12 Monaten durchweg günstig, so dass das gute Klima zugenommen hat. Die Mehrheit der Befragten in dieser Umfrage unter Geschäftsleuten wies darauf hin, dass sie diesbezüglich in der kommenden Zeit keine Änderungen sehen.

Es wurde zudem gesagt, dass weitere Schritte durchgeführt werden, um Investoren nach Serbien zu bringen, aber auch, dass in Serbien selbst an der Gründung von Unternehmen gearbeitet wird.