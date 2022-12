Serbische Turbofolk-Legende zieht nach Kroatien! (FOTO)

Die beliebte Turbofolksängerin wird nicht mehr in Serbien leben, sondern, wie die Medien berichten, nach Kroatien ziehen.

Sängerin Stojanka Novaković Stoja hat beschlossen Serbien zu verlassen und nach Istrien, besser gesagt Pula zu ziehen.

Wie Kurir erfährt, hat die serbische Sängerin beschlossen, nach Pula zu ziehen, wo sie seit Monaten mit ihrem Mann ein Haus sucht. Das Ehepaar ist entschlossen, das Leben am Meer zu verbringen. Stoja war schon Öfters in Pula, um zu sehen, was für Häuser angeboten werden. Anscheinend nimmt sie sich ein Haus im berühmten Stadtteil Zelenika mit einem herrlichen Blick auf das Meer.

Sie sollen bereits die Entscheidung getroffen, dass sie nächstes Jahr umziehen werden. Wann genau Stoja Zrenjanin durch Pula ersetzen wird, ist noch unbekannt.

Magst du Stojas Lieder? Ja!

Nein!

Kenne ich nicht! Ergebnisse

Loading ... Loading ...