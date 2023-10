Österreich: Temperatursturz bringt Kälte und Schnee!

Der goldene Herbst verabschiedet sich mit einem letzten sonnigen Auftritt, bevor eine Kaltfront Österreich am Sonntag mit einem Temperatursturz überrascht. Minusgrade und Schneefälle bis auf 1.200 Meter Höhe sind zu erwarten. Doch keine Sorge, der Herbst zeigt sich danach wieder von seiner ruhigeren Seite.

Freitag, der letzte Akt des goldenen Herbstes, beginnt im Norden und Osten mit einigen Restwolken, die sich aber bald verziehen und der Sonne Platz machen. Tagsüber erfreuen wir uns an strahlendem Sonnenschein und ungewöhnlich warmen Temperaturen für diese Jahreszeit. Der Wind weht mäßig aus dem Westen, dreht im Tagesverlauf jedoch auf südliche Richtungen. Frühtemperaturen zwischen sieben und 15 Grad steigen bis zum Nachmittag auf 20 bis 27 Grad.

Am Samstag behaupten sich in inneralpinen Becken und Tälern hartnäckige Nebelfelder bis in den Vormittag. Abseits davon dominiert die Sonne, bis sich am Nachmittag von Westen Wolken breitmachen. Regenschauer, teils mit Blitz und Donner, ziehen über Tirol und Vorarlberg hinweg. Der Wind bleibt überwiegend schwach, frischt jedoch im Norden und Osten auf. Die Temperaturen liegen morgens zwischen sechs und 16 Grad und erreichen tagsüber 16 bis 26 Grad, mit Spitzenwerten im Osten und Süden.

Sonntag, der Tag des Umschwungs

Nach dem Durchzug der Kaltfront regnet es noch etwas, besonders im Süden. An der Alpennordseite sinkt die Schneefallgrenze gegen Abend auf 1.200 Meter. Im Osten bleibt es weitgehend trocken. Im Laufe des Tages lockern die Wolken auf und die Sonne lässt sich blicken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest, in Niederösterreich kann er teils lebhaft auffrischen. Die Temperaturen fallen auf sieben bis 15 Grad am Morgen und erreichen tagsüber nur noch neun bis 16 Grad.

Montag kündigt sich mit ruhigem Herbstwetter an. Frühnebelfelder lösen sich auf und machen der Sonne Platz. Am Nachmittag erreichen harmlose Wolkenfelder den Süden und Westen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Ost. Die Frühtemperaturen sinken auf minus eins bis plus acht Grad, tagsüber werden neun bis 15 Grad erwartet.