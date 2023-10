Schwerer Verkehrsunfall auf A94: Mindestens sieben Todesopfer

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A94 in Bayern forderte in den frühen Morgenstunden des Freitags mindestens sieben Todesopfer und zahlreiche Schwerverletzte, darunter auch Kinder. Der Fahrer eines Kleinbusses, der mehr als 20 Menschen beförderte, flüchtete vor einer Polizeikontrolle und verursachte dabei das tragische Unglück.

Kinder unter den Verletzten

Die Bundespolizei wollte den Kleinbus, der in Richtung München unterwegs war, kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch plötzlich und verließ die Autobahn an der Ausfahrt Ampfing, woraufhin der Verkehrsunfall passierte.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte tragischerweise, dass auch Kinder zu den Verletzten zählen: „Es waren auch Kinder im Fahrzeug, die ebenfalls verletzt wurden.

Rettungsteams und Feuerwehrleute waren am Unfallort im Einsatz. Die Verletzten wurden in die nächsten Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn ist in Richtung München und Passau vollständig gesperrt.