Autobahn gesperrt: Reisebus steht in Flammen!

Auf der A21 bei Wien ist ein Reisebus in Flammen aufgegangen, was zu erheblichen Verkehrsstörungen geführt hat. Mehrere Insassen wurden auf der Straße gesichtet und der Vorfall könnte sich auf den Verkehr in Richtung St. Pölten auswirken.

Ein Reisebus ist kurz vor 14 Uhr lichterloh auf der Wiener Außenringautobahn (A21) in Brand geraten. Das Unglück ereignete sich zwischen dem Knoten Steinhäusl (Bezirk St. Pölten) und Hochstraß (Bezirk Baden).

Nach dem Vorfall meldeten Autofahrer der ORF-Verkehrsredaktion, dass der Bus „in Flammen steht“. Auf den Verkehrskameras ist zu erkennen, wie mehrere Menschen auf der Fahrbahn stehen und ein langer Stau entstanden ist. Die A21 ist derzeit zwischen Steinhäusl und Hochstraß in Richtung Vösendorf gesperrt.

starker Rauch

Die Polizei bestätigte, dass die Einsatzkräfte an Ort und Stelle sind, um den Brand zu bekämpfen und den Verkehr zu regulieren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gab es auch auf der Fahrbahn nach St. Pölten Verkehrsbehinderungen.

Informationen zum genauen Unfallhergang sowie zu möglichen verletzten Personen sind noch nicht bekannt. Die Behörden arbeiten intensiv an der Aufklärung der Umstände und versuchen, den Verkehrsfluss so schnell wie möglich wiederherzustellen. Wir halten Sie über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.