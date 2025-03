Österreichische Polizei sprengt Drogenring: Hauptverdächtiger bosnischer Staatsbürger

Ein weitreichendes Drogenschmugglernetzwerk wurde zerschlagen. Zwei bosnische Hauptverdächtige wurden mit erheblicher Kokainmenge gefasst.

Nach intensiven Ermittlungen erzielten die Behörden einen bedeutenden Erfolg gegen ein weitreichendes Drogenschmugglernetzwerk. Diese internationale Gruppe, die seit 2020 aktiv war, transportierte mehrere Kilogramm Kokain von Deutschland und Slowenien nach Österreich.

Im Zuge der Operation wurden sechs Personen verhaftet, während 48 weitere gemäß dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt wurden.

Hauptverdächtige verhaftet

Ein entscheidender Durchbruch gelang mit der Verhaftung der beiden Hauptverdächtigen, bosnische Staatsbürger im Alter von 33 und 37 Jahren. Diese wurden von der Polizei auf ihrem Rückweg von Deutschland nach Österreich gestoppt, wobei eine erhebliche Menge Kokain sichergestellt wurde, wie Kroativ berichtet.

Netzwerkstruktur aufgedeckt

Die Ermittlungen führten zur Festnahme von vier weiteren Personen. Nach Angaben der Polizei waren diese als Schmuggler, Verteiler und Helfer innerhalb des Netzwerks tätig. Die Untersuchung ergab, dass der Drogenhandel hauptsächlich in Lokalen in Bosnien sowie in einem Schnellimbiss im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck stattfand.

Die Verdächtigen verwendeten die Einnahmen zur Deckung ihres persönlichen Drogenkonsums, für Glücksspiel und zur Tilgung von Baukrediten.

Insgesamt wurden 54 Personen untersucht, wobei die sechs Hauptverdächtigen in Untersuchungshaft in der Stadt Wels sitzen.

Die Staatsanwaltschaft in Wels führt die Ermittlungen fort.