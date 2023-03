Ihr Video, in dem sie behauptet, dass der internationaler Frauentag am 14. Februar stattfindet, ist ein unvergänglicher Erfolg in den sozialen Medien.



Radmila Simonovic wurde 2015 vom Team des serbischen TV Prva interviewt, als sie aufgrund ihrer unerwarteten Beliebtheit in aller Munde war. „Sie haben mich auf dem linken Fuß erwischt“, gestand die charmante Dame damals.





Lassen Sie uns diesen Klassiker in Erinnerung behalten!