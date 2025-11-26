Österreichs Stahl-Mann hebt sich zum Weltmeister – Familie in Tränen

Mit Muskeln aus Stahl und eisernem Willen schreibt Emanuel Pescari Sportgeschichte. Der Österreicher bezwang bei der Strongman-WM in Texas die Elite der Kraftsportszene.

Emanuel Pescari aus Österreich krönte sich zum “Stärksten Mann der Welt” in der Gewichtsklasse bis 105 Kilo. Bei den Weltmeisterschaften der “Strongman”-Szene in Texas setzte sich der Kraftprotz gegen Konkurrenten aus 40 Nationen durch und dominierte das Teilnehmerfeld über fünf knallharte Kraftdisziplinen hinweg.

Bereits beim “Log Press” – dem Stemmen eines gewaltigen Baumstamms über den Kopf – ließ Pescari die Muskeln spielen. Mit beeindruckenden 150 Kilogramm distanzierte er seine Rivalen deutlich und legte damit das Fundament für seinen späteren Triumph. Auch in der Paradedisziplin Kreuzheben zeigte der Österreicher seine außergewöhnliche Kraftentfaltung. Vier immer schwerer werdende Stangen mit Gewichten zwischen 306 und 360 Kilogramm wuchtete er nacheinander in die Höhe. Selbst das Überkopfdrücken einer 100-Kilo-Hantel meisterte der Kraftathlet ohne erkennbare Mühe.

Beeindruckende Leistungen

Beim anspruchsvollen Sandsack-Schleppen bewies Pescari nicht nur rohe Kraft, sondern auch technisches Geschick. Zwei Säcke mit 140 und 160 Kilogramm transportierte er über 1,2 Meter hohe Hindernisse – und das innerhalb von nur 60 Sekunden. Mit komfortablen acht Punkten Vorsprung sicherte er sich schließlich den Gesamtsieg.

Emotionaler Triumph

Auf Instagram brachte der frischgebackene Champion seine Gefühlslage zum Ausdruck: “Das ist immer noch unglaublich und unwirklich, und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll.” Besonders emotional wurde Pescari beim Dank an seine Familie: “Ohne sie wäre ich verloren.” In der Heimat bereiteten ihm seine Frau und sein Sohn einen gebührenden Empfang und begrüßten den Champion mit einem selbstgebastelten Banner.

“Willkommen zu Hause, Gewinner – Welt stärkster Mann”.