Paar regungslos gefunden: 25-Jährige stirbt nach 5 Tagen!

Vor 10 Tagen fand die Polizei im 22. Wiener Bezirk ein regungsloses Paar auf der Straße. Die Frau soll mehrere Verletzungen aufgezeigt haben und starb einig Tage später im Krankenhaus.

In der Prinzgasse wurden ein 29-jähriger Somalier und seine 25-jährige Freundin reglos auf der Straße gefunden. Der Mann soll ansprechbar gewesen sein, die Frau jedoch fiel ins Koma und starb fünf Tage später im Krankenhaus.

Die beiden sind an dem Tag bereits zwei Mal polizeilich aufgefallen, weil sie in Hirschtetten laut getobt haben sollen. Das Paar wurde des Ortes verwiesen. Eine halbe Stunde später wurden die Beamten allarmiert, weil die Ermahnten bewegungslos auf der Straße lagen, so laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“.

