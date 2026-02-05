Party‑Hotspot Wien: Kult‑Lokal in Ottakring landet auf Willhaben!

Ein bekanntes Balkan-Lokal in Wien sucht einen Nachfolger. Während viele traditionelle Betriebe in der Ottakringer Straße kämpfen, bietet das „Mr.Wood“ neue Chancen.

Das bekannte Balkan-Lokal „Mr.Wood“ in Wien steht nun zur Vermietung auf der Plattform Willhaben. Die Location bietet mit ihren rund 250 Quadratmetern Geschäftsfläche und großzügigen Kellerräumlichkeiten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Gastronomen, Händler oder Unternehmer mit kreativen Konzepten.

Die Schließung reiht sich in einen breiteren Trend ein. Mehrere Faktoren setzen diese Betriebe zunehmend unter wirtschaftlichen Druck: das eingeführte Rauchverbot in gastronomischen Einrichtungen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie ein genereller Trend zu gesünderen Lebensgewohnheiten bei jüngeren Erwachsenen. Der Eigentümer des „Mr.Wood“ hat nun reagiert und sucht über eine Online-Anzeige nach einem Nachmieter.

Die Immobilie in Wien-Ottakring punktet mit ihrer Vielseitigkeit. Obwohl zuletzt als Gastronomiebetrieb genutzt, eignet sich das Objekt aufgrund seiner Ausstattung und strategischen Lage für verschiedenste Geschäftskonzepte – von klassischer Gastronomie über Einzelhandel bis hin zu Büroflächen.

Attraktive Lage

Ein wesentlicher Standortvorteil ist die Lage an der stark frequentierten Ottakringer Straße mit hohem Fußgänger- und Verkehrsaufkommen. Die direkt vor dem Lokal befindliche Straßenbahnhaltestelle garantiert zudem eine optimale Erreichbarkeit.

Besonders interessant für expansionswillige Unternehmer: Unmittelbar neben dem Hauptobjekt befindet sich eine weitere Geschäftsfläche, die zuletzt als Bäckerei genutzt wurde. Diese kann optional zusätzlich angemietet werden – ideal für eine Geschäftserweiterung, zusätzliche Lagerfläche oder den Betrieb eines zweiten, separaten Geschäfts.

Flexible Mietoptionen

Die mit der Vermietung beauftragte Real-Sparkasse bietet potentiellen Mietern drei flexible Optionen an: Eine Basismiete von 2.900 Euro ohne Inventar, die gleiche Mietsumme inklusive Inventar bei einer Ablösezahlung von 40.000 Euro oder ein All-Inclusive-Paket für 3.900 Euro monatlich.

Das Objekt präsentiert sich in ausgezeichnetem Zustand und steht zur sofortigen Übernahme bereit. Eine bereits installierte, betriebsbereite Lüftungsanlage ermöglicht einen unkomplizierten Start für gastronomische Konzepte. Der geräumige Keller kann problemlos wieder direkt mit dem Hauptlokal verbunden werden.

Die Ottakringer Straße als etablierte Balkan-Meile wartet nun auf ein neues Konzept, das die gastronomische Tradition an diesem Standort fortführen könnte.