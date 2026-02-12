Pendler-Albtraum: ÖBB-Stammstrecke monatelang lahmgelegt – U-Bahnen folgen

Wiens Verkehrsnetz steht vor massiven Einschränkungen: Während die ÖBB ihre Stammstrecke modernisieren, fallen zeitgleich wichtige U-Bahn-Verbindungen aus.

Die ÖBB nehmen in diesem Sommer umfangreiche Modernisierungsarbeiten an zwei zentralen Verkehrsadern Wiens vor. Zwischen dem 4. Juli und 6. September wird die Bahnstammstrecke im Abschnitt Wien-Praterstern bis Wien-Floridsdorf nicht befahrbar sein. Die Situation verschärft sich zusätzlich durch parallele Einschränkungen im U-Bahn-Netz: Die Wiener Linien unterbrechen vom 3. Juli bis 2. August den Betrieb der U4 zwischen Wien Mitte und Schwedenplatz. Gleichzeitig wird die U3 vom 4. Juli bis 23. August in Richtung Stadtrand ab dem Westbahnhof gesperrt.

Im Rahmen des Projekts „S-Bahn Wien Upgrade“ bringen die Bundesbahnen ihre Stammstrecke technisch auf den neuesten Stand. Seit Beginn der Modernisierungsinitiative wurden auf dem Streckenabschnitt zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf bereits zahlreiche Verbesserungen umgesetzt: Bahnsteige wurden verlängert, neue Zugangsbereiche geschaffen, Gleise und Weichen erneuert sowie die Oberleitungsanlagen modernisiert. Zudem wurden Vorbereitungen für die Einführung des digitalen Zugsicherungssystems ETCS getroffen.

Temporäre Sperrungen

Temporäre Sperrungen betreffen auch die nördlichen Anschlussstrecken zwischen Wien-Floridsdorf und den Bahnhöfen Wien-Jedlersdorf, Gerasdorf sowie Wien-Süßenbrunn. Die größte Herausforderung für Wiens öffentliches Verkehrsnetz steht jedoch noch bevor: Ab dem 7. September beginnt eine 14-monatige Totalsperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien-Praterstern.

Umfassende Bauarbeiten

In dieser bis Ende Oktober 2027 dauernden Bauphase werden die ÖBB grundlegende Infrastrukturarbeiten durchführen. Dazu zählen die Erneuerung der Viadukte in Wien-Leopoldstadt, die Sanierung von Einschnittsmauern und Brücken sowie die Verlängerung von Bahnsteigen. Auch die Haltestellen Wien Rennweg und Wien Quartier Belvedere werden komplett modernisiert, ebenso wie die gesamte Schieneninfrastruktur zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien-Praterstern.

Die Komplexität und der Umfang dieser Arbeiten machen eine Durchführung bei laufendem Betrieb unmöglich.