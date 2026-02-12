KOSMO KOSMO
Unfall

Tram in Sarajevo entgleist – Mindestens ein Todesopfer (VIDEOS)

FOTO: iStock/Vedad Ceric/Screenshot
Mit voller Wucht riss eine Straßenbahn in Sarajevo eine Schneise der Zerstörung. Der entgleiste Waggon forderte ein Todesopfer und hinterließ Chaos im Stadtzentrum.

In Sarajevo ist eine Straßenbahn entgleist und hat dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der schwere Unfall ereignete sich auf der Zmaja od Bosne, einer der Hauptverkehrsadern der bosnischen Hauptstadt. Wie auf Fotos und Videos vom Unfallort zu sehen ist, wurde der Straßenbahnwagen komplett aus den Schienen gehoben und landete auf der Fahrbahn. Auch die angrenzende Haltestelle wurde bei dem Unglück stark beschädigt.

⇢ Öffi-Crash in Floridsdorf: 13 Verletzte im Frühverkehr (VIDEO)

Tödlicher Ausgang

Das Innenministerium des Kantons Sarajevo bestätigte, dass bei dem Vorfall in der Nähe des Landesmuseums im Stadtzentrum ein Mensch sein Leben verlor.„Nach aktuellem Kenntnisstand gab es einen Toten und zwei Verletzte. Die Staatsanwaltschaft wurde benachrichtigt, und Polizeibeamte sind vor Ort“, teilte die Kreispolizei mit.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Unfall informiert, Polizeikräfte sichern derzeit die Unfallstelle.

