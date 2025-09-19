Penis-Kunst in RTL-Show: Stefan Raab entsetzt Zuschauer (VIDEO)

Stefan Raab sorgt mit seiner neuen Sendung für Aufsehen. Der TV-Entertainer bewirbt aktuell intensiv sein Format „Die Stefan Raab Show“ auf RTL. Das Programm wird ab nächster Woche jeden Mittwoch in ausführlicher Form zu sehen sein. In dieser Woche läuft täglich um 20:15 Uhr eine verkürzte Version der Sendung.

Der 58-jährige Moderator hat in seiner Laufbahn bereits mehrfach für Fernsehskandale gesorgt. Am vergangenen Mittwoch (17. September) gelang es ihm erneut, mit seiner Sendung für Gesprächsstoff zu sorgen – ob dies allerdings zu höheren Einschaltquoten führt, bleibt fraglich. Zahlreiche Zuschauer reagierten auf einen ungewöhnlichen Programmpunkt eher schockiert als begeistert.

Nacktheit als Thema

Die Mittwochsausgabe widmete sich vollständig dem Thema Nacktheit. Zunächst empfing Raab die sogenannte deutsche Nacktionalmannschaft – eine Sportgruppe aus Herne, die nackt trainiert. Bei dieser Gruppe handelt es sich jedoch nicht um ein offizielles Sportteam oder einen anerkannten Verbandssportverein. Während bei diesen Gästen intime Körperbereiche stets verdeckt blieben, änderte sich dies beim nachfolgenden Auftritt. Raab hatte einen Künstler eingeladen, der mit seinem Penis Figuren darstellt.

Vorab ließ der Moderator seine Instagram-Follower entscheiden, ob der Auftritt mit oder ohne Verpixelung gezeigt werden sollte – erwartungsgemäß fiel die Entscheidung auf die unzensierte Variante. Anschließend präsentierte der außergewöhnliche Gast sein Können und formte mit seinem entblößten Geschlechtsteil verschiedene Tiere, Prominente und andere Gestalten.

Kritische Reaktionen

Während das Studiopublikum den skurrilen Auftritt mit Gelächter quittierte, fällt das Echo in den sozialen Medien deutlich kritischer aus. „Wenn ich Pimmel sehen will, mache ich mir einen Porno an. Maximal angewidert von Stefan Raab“, kritisiert beispielsweise ein Nutzer auf X (ehemals Twitter). „Ich glaube, es wird jetzt wirklich Zeit für die Rente, lieber Stefan“, pflichtet ein weiterer bei. Viele X-Nutzer empfanden die Einlage weniger humorvoll als vielmehr beschämend.

Natürlich gibt es auch Zuschauer, die nicht empört reagieren. Unter den Kommentaren finden sich durchaus amüsierte Stimmen. Zahlreiche Beobachter sind sich jedoch einig, dass Raab genau sein Ziel erreicht hat – nämlich seine Sendung zum Gesprächsthema zu machen.

An negative Reaktionen dürfte Raab mittlerweile gewöhnt sein. Bereits nach der Erstausstrahlung der „Stefan Raab Show“ in der Premierenwoche gab es heftige Kritik. Das aktuelle Format sieht vor, dass die Sendung zunächst täglich als Kurzversion zur Hauptsendezeit läuft, bevor ab der kommenden Woche der reguläre Mittwochs-Rhythmus beginnt.