Polizei-Großeinsatz in Pristina: Fahrzeug erfasst drei Personen (VIDEO)

Verwirrung in Pristina: Was zunächst als Schießerei gemeldet wurde, entpuppte sich als Fahrzeugvorfall mit drei Verletzten. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

In Pristina, Kosovo, wurden heute Nachmittag drei Personen bei einem Zwischenfall im Stadtteil Kodra e Trimave verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr. Anfängliche Meldungen über Schüsse in dem Gebiet wurden inzwischen von der Kosovo-Polizei korrigiert.

Die Polizeibehörde der Region Pristina bestätigte den Vorfall und erklärte, dass Einsatzkräfte unmittelbar nach Eingang der Meldung zum Tatort ausgerückt seien. Nach Angaben der Beamten wurden die drei Verletzten nicht durch Schusswaffen, sondern durch ein Fahrzeug verletzt, das sie erfasst hatte.

Opfer außer Gefahr

Die Opfer erhielten medizinische Versorgung und befinden sich nicht in Lebensgefahr. Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen kursieren mittlerweile Aufnahmen, die den Moment dokumentieren, in dem ein Auto in eine Gruppe junger Menschen in diesem Viertel fuhr.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungsbehörden haben ihre Arbeit aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu untersuchen und festzustellen, ob ein Zusammenhang zwischen den ursprünglich gemeldeten Schüssen und dem Unfall mit dem Fahrzeug besteht.