Diese acht Lebensmittel solltest du nie in Plastikdosen lagern

Praktisch, günstig und überall im Einsatz – doch hinter der Allzweckwaffe Plastikbox lauern versteckte Risiken für Gesundheit und Lebensmittelqualität.

Plastikboxen erfreuen sich großer Beliebtheit als Aufbewahrungslösung für Lebensmittel und Alltagsgegenstände. Ihr geringes Gewicht, der niedrige Preis und die flexible Einsetzbarkeit machen sie zu einem Standardprodukt in vielen Haushalten. Doch hinter der praktischen Fassade verbergen sich Risiken, die oft übersehen werden: Kunststoffe können schädliche Substanzen abgeben, nehmen Gerüche an und können empfindliche Materialien schädigen. Diese Problematik zeigt sich besonders bei der Lagerung von Nahrungsmitteln oder wertvollen Gegenständen – mit möglichen Konsequenzen wie Aromaverlust, Schimmelbefall oder chemischer Kontamination.

Eine bewusste Entscheidung ist daher nötig, welche Gegenstände tatsächlich in Plastikbehältern aufbewahrt werden sollten und wann besser auf Alternativen wie Glas- oder Edelstahlbehälter zurückgegriffen wird.

Risiken bei Lebensmitteln

Für die Aufbewahrung von rohem Fleisch eignen sich Kunststoffbehälter grundsätzlich nicht. Das Material begünstigt die Übertragung von Keimen, während sich Bakterien wie Salmonellen in kleinen Ritzen festsetzen können, wo sie kaum zu beseitigen sind. Hier bieten Glasbehälter mit dicht schließendem Deckel deutlich mehr Sicherheit.

Auch säurehaltige Tomatensaucen oder farbintensive Currygerichte sollten nicht in Plastik gelagert werden, da die enthaltenen Säuren und Pigmente nicht nur Verfärbungen verursachen, sondern auch das Material angreifen können. Auch in diesem Fall stellt Glas die bessere Alternative dar.

Frisches Beerenobst oder Zitrusfrüchte benötigen für ihre Haltbarkeit eine ausreichende Luftzirkulation. In luftdicht verschlossenen Plastikboxen fehlt diese jedoch, was schnell zu Schimmelbildung führen kann. Offene Behältnisse oder solche mit Luftdurchlass bieten hier bessere Lagerbedingungen.

Bei stark aromatischen Lebensmitteln wie Zwiebeln oder Knoblauch besteht das Problem, dass ihre intensiven Gerüche vom Kunststoff aufgenommen werden und später auf andere Speisen übertragen werden können. Behälter aus Edelstahl oder Glas mit guter Abdichtung verhindern diesen unerwünschten Effekt.

Besondere Vorsicht

Speisen mit hohem Fettgehalt wie Lasagne oder deftige Eintöpfe können problematisch sein, da das enthaltene Fett mit dem Kunststoff reagieren und potenziell gesundheitsschädliche Verbindungen freisetzen kann. Hitzebeständige Glasgefäße bieten hier einen besseren Schutz.

Besondere Vorsicht ist bei heißen Speisen geboten – diese sollten keinesfalls direkt in Plastikbehälter gefüllt werden, da die Wärme Kunststoffpartikel oder Weichmacher wie BPA lösen kann. Die richtige Vorgehensweise: Speisen zunächst abkühlen lassen und anschließend in geeigneten Behältern aus Glas oder Edelstahl verstauen.

Auch für Bücher und Lederwaren sind Plastikbehälter keine ideale Wahl. In geschlossenen Kunststoffboxen kann sich Feuchtigkeit sammeln, was langfristig zu Materialschäden führt. Bücher sollten vorzugsweise offen im Regal oder in Kartons mit ausreichender Belüftung aufbewahrt werden. Lederwaren hingegen sind in atmungsaktiven Stoffbeuteln oder Kartons mit Feuchtigkeitsabsorbern wie Silicagel besser geschützt.

Trotz ihrer praktischen Eigenschaften eignen sich Plastikboxen nicht für alle Aufbewahrungszwecke. Wenn es um Hygiene, Haltbarkeit oder den Schutz empfindlicher Gegenstände geht, bieten Alternativen wie Glas, Edelstahl oder atmungsaktive Materialien deutliche Vorteile.

Beim Kauf von Kunststoffbehältern sollte auf die Kennzeichnung „BPA-frei“ geachtet werden, und für Lebensmittel empfiehlt sich grundsätzlich die Verwendung speziell ausgewiesener lebensmittelechter Materialien – insbesondere wenn es um Kindernahrung oder warme Speisen geht.