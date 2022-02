Polizei Wien fahndet nach diesem Tattoo-Mann

Der Tatverdächtige soll versucht haben, einer 94-Jährigen das eben behobene Bargeld zu entreißen. Zwei Männer konnten ihn jedoch in die Flucht schlagen. Nun sucht die Polizei Wien nach ihm.

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:15 Uhr hob eine 94-jährige Frau in Begleitung ihres 64-jährigen Sohnes mehrere tausend Euro Bargeld in einer Bank in Wien Meidling ab. Kurz nachdem die beiden die Filiale verlassen hatten, sollen sie in einer Seitengasse von einem Unbekannten attackiert worden sein. Der Angreifer soll versucht haben, der 94-Jährigen ihre Handtasche mit dem darin befindlichen Bargeld zu entreißen. Doch der Sohn schaffte es gemeinsam mit einem 49-jährigen Passanten, den Angreifer in die Flucht zu schlagen – ohne seine Beute. Nun sucht die Polizei Wien intensiv nach dem Tatverdächtigen.

Auffällige Tätowierung

Eine Überwachungskamera der Bankfiliale konnten den Verdächtigen allerdings aufnehmen. Die Wiener Polizei sucht deswegen nun nach Zeugen, die den Mann vor, während oder nach seiner Flucht gesehen haben. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr bei der Sechtergasse 18 (1120 Wien). Laut Zeugenaussage soll der Mann im rechten Halsbereich tätowiert sein.