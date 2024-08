Polizeieinsatz: Vater vergisst, wo er sein Kind zurückgelassen hat

Ein Mann aus Deutschland bat in den frühen Morgenstunden die Polizei um Hilfe, nachdem er sich nicht mehr daran erinnern konnte, wo er sein zweijähriges Kind zurückgelassen hatte. Deutsche Medien berichteten über den ungewöhnlichen Vorfall.

Alles begann am Donnerstagmorgen, als der Mann laut einer Polizeisprecherin den Hauptbahnhof in Karlsruhe verließ. Er fuhr mit einem Fahrrad, an dem ein Kinderanhänger befestigt war. In diesem Anhänger saß das schlafende Kind.

Suche hat angefangen

Um seinen Weg nachzuvollziehen, überprüften die Polizisten die Aufnahmen der Überwachungskameras. So konnten sie die Bewegung des Mannes bis zum nahegelegenen Albtalbahnhof rekonstruieren. Dort fanden sie das Kind unversehrt und schlafend im Anhänger vor.

Die Ereignisse spielten sich folgendermaßen ab: Um 5:30 Uhr hatte der Mann den Hauptbahnhof in Karlsruhe mit Fahrrad und Anhänger verlassen. Etwa zehn Minuten später, gegen 5:40 Uhr, parkte er sein Fahrrad am Albtalbahnhof mitsamt dem Kind im Anhänger. Um 7 Uhr stieg er ohne das Fahrrad in die S-Bahn Richtung Germersheim. Wieder zurück in Karlsruhe suchte er gegen 9 Uhr nach einem S-Bahn-Anschluss und wandte sich schließlich um 10:30 Uhr hilfesuchend an die Polizei. Nachdem die Beamten die Überwachungsvideos gesichtet hatten, konnten sie das Kind gegen 11 Uhr am Albtalbahnhof finden.

Das Kind ist wohlauf

Glücklicherweise wurde das Kind nicht verletzt. Die Polizei informierte umgehend das Jugendamt, welches die weitere Betreuung in die Wege leitete. Das Kind wurde schließlich Familienangehörigen übergeben.