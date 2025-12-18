Porno-Gigant in Geiselhaft: Hacker erbeuten intime Nutzerdaten

Eine Hackergruppe hat sensible Daten des Analyseunternehmens Mixpanel entwendet und nutzt diese nun als digitales Erpressungsmaterial. Der auf Datenanalyse spezialisierte Dienstleister zählt namhafte Unternehmen der Digitalbranche zu seinen Kunden – darunter den KI-Dienst ChatGPT, die Bewertungsplattform Yelp sowie diverse Webseiten aus dem Bereich der Erwachsenenunterhaltung.

Mixpanel verfügt über einen enormen Datenbestand: Etwa 8.000 Technologieunternehmen weltweit setzen auf die Dienste des Anbieters, der den meisten Internetnutzern kaum bekannt sein dürfte. Gerade dieser umfangreiche Datenschatz macht das Unternehmen für Kriminelle besonders attraktiv.

