Preisexplosion droht: Die teuersten Biere der Wiener City

Die Brau-Union, Tochterunternehmen von Heineken, kündigt für Dezember eine Preiserhöhung von 3,2 Prozent an. Wie Gastronomen darauf reagieren und ob sie diese Mehrkosten an ihre Kunden weitergeben werden, bleibt abzuwarten. Angesichts dieser Entwicklung haben wir recherchiert, welche Preise derzeit für ein Seidl (0,3 Liter) in Wien-Innere Stadt verlangt werden.

Aktuelle Preise

Um einen aktuellen Überblick zu gewinnen, haben wir verschiedene Lokale in Wien-Innere Stadt besucht und die gegenwärtigen Bierpreise ermittelt.

Angesichts der angekündigten Preiserhöhung könnten Wiener Biertrinker bald noch tiefer in die Tasche greifen müssen.