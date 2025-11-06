Pyro-Chaos: Barca-Fan fackelt Mannschaftsbus komplett ab

In Brügge ist am Mittwochabend ein Bus der flämischen Verkehrsgesellschaft De Lijn mit Fans des FC Barcelona an Bord in Brand geraten. Das Fahrzeug sollte die Anhänger zum Champions-League-Spiel gegen Club Brügge ins Jan-Breydel-Stadion bringen. Nach ersten Informationen hatte ein Barcelona-Fan Pyrotechnik bei sich – darunter einen Feuerwerkskörper, der beim Einsteigen versehentlich Feuer fing.

Innerhalb weniger Minuten stand der Bus in Flammen. Verletzt wurde niemand, das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. Der betroffene Fan wurde von der Polizei festgenommen.

Busfahrer-Streik

Als Reaktion auf den Vorfall traten die Busfahrer von De Lijn noch am Abend spontan in Streik – sie weigerten sich, weitere Barcelona-Fans zum Stadion zu befördern. Nach dem Spiel mussten die Anhänger daher zu Fuß, begleitet von der Polizei, ins Stadtzentrum beziehungsweise zum Bahnhof zurückkehren.

Sportliches Ergebnis

Sportlich endete der Abend mit einem 3:3-Unentschieden zwischen Club Brügge und Barcelona. Die belgischen Fans zeigten sich dennoch überzeugt, dass ihr Team den Sieg verdient gehabt hätte.

Nach vier Spieltagen hält Club Brügge in der Champions League nun bei vier Punkten und belegt den 22. Platz in der Tabelle.