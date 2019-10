Rapper Post Malone wirft fast 45.000 Euro ins Publikum! (FOTO+VIDEO)

Der Andrang bei den Konzerten des US-Rappers Post Malone wird nun wohl noch größer werden, denn der 24-Jährige ließ es bei einem Auftritt in einem Nachtclub Scheine regnen – 50.000 US-Dollar in bar, um genau zu sein!

