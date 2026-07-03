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Rauchwolke über Wien: Großbrand bei Entsorgungsbetrieb (VIDEO)

Rauchwolke über Wien: Großbrand bei Entsorgungsbetrieb (VIDEO)
FOTO: Leserreporter
1 Min. Lesezeit |

Im 22. Wiener Gemeindebezirk ist es am Freitag zu einem Brand gekommen. Nach Angaben von Augenzeugen soll der Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in der Gotramgasse ausgebrochen sein.

Laut einem Leserreporter soll eine Halle auf dem Gelände der Energie AG Umwelt Service in Brand stehen. Eine offizielle Bestätigung der Einsatzkräfte oder Informationen zur Brandursache lagen zunächst nicht vor. Über dem Betriebsareal ist eine schwarze Rauchwolke zu sehen, die auch aus größerer Entfernung sichtbar ist.

A23 und Öffis von Sperren betroffen

Die Südosttangente (A23) ist aufgrund des Brandes teilweise gesperrt. Zwischen Handelskai und Stadlau ist derzeit kein Verkehr möglich, wie die ASFINAG auf ihrer Website informiert.

Auch der öffentliche Verkehr ist von den Auswirkungen betroffen: Laut den Wiener Linien können die Züge der U2 aufgrund des Feuerwehreinsatzes derzeit nicht in der Station Stadlau halten und fahren ohne Halt durch. Darüber hinaus kommt es auch im Bahnverkehr zu Einschränkungen. Die ÖBB teilten mit, dass auf der Strecke zwischen Wien Simmering und Wien Erzherzog-Karl-Straße voraussichtlich bis 20.30 Uhr keine Zugfahrten möglich sind.

Verletzte soll es laut derzeitigen Informationen keine geben. Die Feuerwehr hat Alarmstufe zwei ausgerufen.

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KO KOSMO-Redaktion
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