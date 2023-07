Reichster Bettler der Welt: Mann erbettelt fast eine Million Euro

Bharat Jain, ein ehemaliger Bettler aus Mumbai, Indien, hat es geschafft, sein Leben in einer bemerkenswerten Weise umzukrempeln. Durch das Betteln auf den belebten Straßen der Stadt hat er sich ein kleines Vermögen von 890.708 Euro angehäuft. Dies hat ihn zur wohlhabendsten Person in seinem Berufszweig gemacht, wie lokale Medien berichten.

Bharat Jain, der viele Stunden am Tag mit Betteln verbringt, hat es geschafft, ein erstaunlich lukratives Einkommen zu erzielen. Täglich bringt der 54-Jährige etwa 2500 Rupien (umgerechnet etwa 30 Euro) nach Hause, was auf einen Monat gerechnet einem Einkommen von 904 Euro entspricht. Trotz seiner Herkunft und den anfänglichen Schwierigkeiten hat Jain durch seine anhaltende Anstrengung eine atemberaubende Summe von fast 900.000 Euro gesammelt.

Jains ungewöhnlicher Reichtum hat es ihm ermöglicht, in eine luxuriöse Wohnung mit zwei Schlafzimmern in Mumbai zu investieren, was eine enorme Verbesserung seiner vorherigen Lebensumstände darstellt. Darüber hinaus besitzt er zwei Einzelhandelsgeschäfte, die er vermietet und die ihm weitere 363 Euro pro Monat einbringen.

Dank seiner finanziellen Sicherheit kann er nun seinen Kindern eine bessere Ausbildung ermöglichen. Dennoch setzt Jain seine Tätigkeit fort und verbringt täglich etwa 10 bis 12 Stunden mit Betteln an wichtigen Orten rund um Chhatrapati Shivaji Terminus und Azad Maidan.