Aktivist kauft Haus für Roma-Familie, aber Nachbarn lehnen sie ab

Der engagierte Demir Mahmutcehajic aus Stolac in Bosnien und Herzegowina hat beschlossen, einer Roma-Familie, genauer gesagt einer alleinerziehenden Mutter mit zwölf Kindern, zu helfen. Er ergriff die Initiative und nahm einen Kredit auf, um ein Haus für sie zu erwerben. Bedauerlicherweise wurde das Haus aufgrund der feindlichen Umgebung und Nachbarschaft, die dieser Familie gegenüber intolerant waren, nicht bewohnt.



Trotzdem kommt Hilfe auf andere Weise zu der Familie, und bald soll auch eine Container-Siedlung gebaut werden. Wie Mahmutcehajic erzählte, wurde diese Familie aus Deutschland abgeschoben, nachdem der Vater gestorben war. „Sie suchten Schutz durch die Beantragung von Asyl, kehrten jedoch letztendlich in ihre Heimat zurück. Die erweiterte Familie leistete Unterstützung beim Bau einer Hütte für sie. Ich unternahm Bemühungen, eine passende Unterkunft für sie zu finden und vereinbarte zweimal erfolgreich Mietverträge mit den Eigentümern. Bedauerlicherweise änderten diese jedoch beide Male die Vereinbarungen aufgrund des starken Widerstands seitens der Nachbarschaft, die die Familie nicht in ihrer Umgebung akzeptieren wollten“, sagte er gegenüber N1.



Aus diesem Grund beschlossen Mahmutcehajic und seine Frau, einen Kredit aufzunehmen und ihnen ein Haus zu kaufen. Aber hier endeten die Probleme nicht. „Als wir die Mutter mit den jüngsten Kindern brachten, zeigte die Nachbarschaft eine solche Intoleranz, dass die Mutter Angst bekam und sagte, dass sie hier nicht leben können, weil sie sich nicht wohl fühlen. Dann erfuhr ich, dass Leute in der Umgebung eine Petition unterschreiben, weil ich vorhabe, Roma in das Viertel zu bringen“, sagte Mahmutcehajic. Das sind nur einige der Dinge, auf die sie gestoßen sind. Er behauptet, dass es sich hier nicht um latenten Rassismus handelt, sondern um direkten Rassismus, denn wenn es sich um jede andere Familie mit einer alleinerziehenden Mutter und zwölf Kindern handeln würde, würde alles aufkommen. „Diese zwölf Kinder würden als Kampf gegen die weiße Pest dargestellt werden. Das wäre ein Akt des Kampfes gegen den Patriotismus, um den sich alle religiösen Gemeinschaften versammeln müssten. In Stoca sind sie unsichtbar“, sagte er.



Diese Familie hat jetzt eine warme Mahlzeit und die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie kauften dem ältesten Jungen ein Auto, damit er Essen holen kann, und alles, damit sie ein Gefühl für Menschenwürde entwickeln können. „Das Schwierigste hier ist, dass das System nicht daran beteiligt ist, den Roma ihre Menschenwürde zurückzugeben. Das Betteln ist das Schwierigste. Wenn es soweit kommt, dass das Betteln einfach ist, bedeutet das, dass die Menschenwürde bereits zerstört ist“, sagte Mahmutcehajic.



Er erklärte auch, dass das Haus leer steht, weil die Nachbarn reagiert haben, und dass sie den Kredit zurückzahlen werden, wie sie können. „Wir haben weiterhin nach einer Lösung für sie gesucht, damit sie sich wohl fühlen können. Dann haben wir uns mit unserem Freund geeinigt, der uns helfen wird, weil die Container-Siedlung noch nicht gebaut wurde. Er spendet Container, und wir werden dort eine Siedlung für sie bauen, die vorübergehend sein wird, bis das System dieses Problem löst.

Die Container-Siedlung für diese Familie ist noch nicht gebaut, sie wird in 15 Tagen oder einem Monat sein. Viele Menschen sind in diese Geschichte involviert. Was diese Familie betrifft, werden wir das Problem ihrer Unterkunft lösen, sie ermutigen, zur Schule zu gehen“, sagte Mahmutcehajic. Seiner Meinung nach ist dies das größte Problem der Gesellschaft, und solange wir uns nicht systematisch darauf konzentrieren, dieses Problem zu lösen, werden wir in dem Zustand bleiben, in dem wir uns befinden.



Am 8. April ist der Welt-Roma-Tag, an dem die Roma-Kultur gefeiert und das Bewusstsein für die Probleme geschärft wird, mit denen die Roma konfrontiert sind.