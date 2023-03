Roma suchen Asyl wegen mangelnder Lebensbedingungen in Serbien

Asylsuchende, meist aus Serbien, aber auch aus dem Balkan, darunter eine große Zahl Roma, wurden in den meisten Fällen aus Deutschland in ihre Heimat zurückgeschickt. Sie erklären, warum sie sich zu diesem Schritt entschieden und welche Erfahrungen sie gemacht haben.

„Wir haben eine Menschenmenge im Asylzentrum vorgefunden, da waren viele Syrer. Wir waren sechs Monate dort und sind oft umgezogen. Karlsruhe war der letzte Standort“, sagte Marina Milosevic.

Sie ist heute 37 Jahre alt und hat mit ihrem Mann und Kind Asyl in Deutschland beantragt, wo früher ihr Schwiegervater und ihre Schwiegermutter lebten.

„Am Ende haben wir unterschrieben, dass wir nach Serbien zurückkehren wollen, weil wir es mental nicht mehr ausgehalten haben. Wir hatten keine eigene Unterkunft, sondern waren die ganze Zeit auf Messplätzen. Die Unterkunft war in einem abgelegenen Teil der Stadt, also waren wir isoliert“, sagte Milosevic gegenüber der Deutschen Welle.

Ilona Varga hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Diese arbeitslose 32-jährige Frau versuchte mehrmals, Serbien mit ihrer Familie zu verlassen. „Wir wollten nach Deutschland. 2009 haben wir zum ersten Mal Asyl beantragt. Wir waren in der Nähe von Berlin. Wir waren drei Monate in einer Halle untergebracht. Dort bekamen wir Kleidung für meinen Mann, mich und Kinder und 80 Euro die Woche. Es gab viele Ausländer und kaum jemand sprach Serbisch. Sie waren unangenehm und gaben unangemessene Sprüche von sich, und mein Mann konnte das alles hören und sehen. Ich durfte nicht allein in dieser großen Halle bleiben. Es waren ungefähr hundert Leute dort. Wir haben kein Asyl bekommen und sind nach Serbien zurückgekehrt“, sagte Ilona der DW.

Ähnlich sei es beim zweiten Mal gewesen, im Jahr 2011. Sie hatten in Serbien keine Arbeit und waren Mieter, also beschlossen sie, wieder zu gehen und zu versuchen, in Deutschland Asyl zu bekommen. Nach der Rückkehr nach Serbien lebte die Familie bei Ilonas Großmutter.

Warum versuchen Menschen Asyl zu bekommen?

Milisav Milinkovic von der Ökumenischen Humanitären Organisation in Serbien, der für Unterstützungsprojekte zur Integration von Rückkehrern aus Deutschland zuständig ist, berichtet für die DW über Teile der Recherche unter Menschen, die sich entschieden haben, in Deutschland Asyl zu suchen. Dies sind einige der Antworten auf die Frage, warum Sie sich dazu entschieden haben: „Ich habe gehört, dass das Leben dort besser ist.“ Oder „Ich habe mich als Asylbewerber beworben, weil ich hier in Serbien nichts habe, weder Sozialversicherung, noch einen Job.“ Und auch „Wir sind wegen der Überschwemmung davongelaufen, da alle Häuser im unteren Teil von Veliki Rit betroffen waren.“

Milinkovic erinnerte daran, dass abgelehnte Asylsuchende freiwillig zurückkehren können, andernfalls werden sie in ihr Herkunftsland abgeschoben.

„Von 1996 bis heute wurden die meisten Roma aus Deutschland nach Serbien zurückgeführt. Es folgen die Schweiz und Schweden. In den letzten Jahren sind auch Frankreich und in geringerem Maße Österreich und Griechenland vertreten“, sagte Milinkovic für DW.

Milinkovic erinnerte auch an die sog „Westbalkan-Regelung“. Es wurde nach der großen Flüchtlingswelle 2015 und 2016 eingeführt. In diesen Jahren kamen mehr als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland, vor allem aus Syrien, aber auch eine große Zahl von Menschen aus dem Westbalkan – aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Und während syrische Kriegsflüchtlinge Asyl erhielten, hatten Wirtschaftsflüchtlinge vom Westbalkan kaum eine Chance: Nur etwa fünf Prozent von ihnen erhielten Asylstatus.