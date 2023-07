Explosive Inflation: Österreich führt im deutschsprachigen Raum

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) berichtet, dass Expertinnen und Experten aus 133 Ländern weiterhin hohe Inflationsraten erwarten. Die Umfrage unter 1.405 Fachleuten ergab, dass die globale Teuerungsrate in diesem Jahr voraussichtlich auf 7,0 Prozent steigen dürfte. Auch für die kommenden Jahre werden zusätzliche Inflationssteigerungen vorhergesagt.

Rückgang der Inflationsrate

Für das kommende Jahr wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate erwartet, der sich jedoch immer noch auf hohem Niveau befindet. Die Teuerungsrate sollte dann auf 6,0 Prozent fallen. Bis zum Jahr 2026 dürfte die Inflation weiter abnehmen und schließlich bei 4,9 Prozent liegen.

Anzumerken ist hierbei, dass die Inflationsraten in verschiedenen Regionen der Welt stark variieren können. Insbesondere Österreich verzeichnet im deutschsprachigen Raum den höchsten Wert.