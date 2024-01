Restaurant am Flughafen verlangt 33,20 Euro für Schnitzel

Wer auf der Suche nach einem kulinarischen Abenteuer ist, sollte einen Blick auf die Speisekarten der Flughafenrestaurants werfen. Ein Oberösterreicher, der sich selbst als Gourmet bezeichnet, hat genau das getan und wurde dabei von einer Preispolitik überrascht, die selbst den hungrigsten Reisenden die Lust aufs Essen vergehen lässt.

Inmitten des hektischen Treibens des Berliner Flughafens Brandenburg, umgeben von Reisenden, die auf ihre Flüge warten, hatte unser Hauptdarsteller, ein Linzer Angestellter, nur einen Wunsch: ein knuspriges, goldbraun gebratenes Wiener Schnitzel, das ihm ein Stück Heimatgefühl in die Ferne bringen sollte. Doch als er die Preisliste des Restaurants sah, stockte ihm der Atem. 33,20 Euro für ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat! Da blieb selbst dem größten Schnitzelliebhaber die Gabel im Hals stecken.

Doch dieses Erlebnis ist kein Einzelfall. Ein weiterer Oberösterreicher, der am Wiener Flughafen in Schwechat einen Käsetoast mit Ketchup bestellte, musste feststellen, dass dort nicht nur Flugzeuge, sondern auch die Preise in schwindelerregende Höhen abheben. 7,50 Euro für einen Toast und ein kleines Päckchen Ketchup – da bleibt einem fast der Bissen im Hals stecken.

Und wer glaubt, dass dies nur Ausnahmen sind, der irrt. Denn Flughafenrestaurants scheinen ihre Preise nicht nach dem tatsächlichen Wert der Speisen, sondern nach dem Gewicht des Fluggepäcks zu berechnen. Ein Sandwich, das den Preis eines ganzen Hähnchens hat, oder eine Tasse Kaffee, die so teuer ist wie ein Abendessen in einem guten Restaurant – das sind keine Seltenheiten, sondern die Regel.