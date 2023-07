Lecker: Britischer Reisender entdeckt Serbiens kulinarische Schätze!

Die kulinarische Entdeckungsreise eines britischen Reisenden durch Serbien hat auf seinem YouTube-Kanal „Birmze“ für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Video stellt er zehn serbische Spezialitäten vor, die er während seiner Reise gekostet hat. Dabei reicht das Spektrum von traditionellen Gerichten wie Pljeskavica und Burek bis hin zu exotischen Kreationen wie Fischpaprikasch und Rinderzunge.

Die Reise beginnt in einem Restaurant in Belgrad, wo der Brite seine erste Begegnung mit Sarma hat. Begeistert von der Kombination aus Fleisch, Sauce und Kartoffeln beschreibt er das Gericht als „sehr lecker“. Als Beilage bekommt er Paprika mit Knoblauch serviert, die ihm aufgrund ihrer Schärfe jedoch weniger zusagt. Er kombiniert die Paprika mit saurer Milch, um den scharfen Geschmack abzumildern, und genießt so seine erste serbische Delikatesse.

Weiter geht es in einem Fast-Food-Restaurant, wo er auf Pljeskavica trifft – ein Gericht, das er als „großartigen Burger“ bezeichnet. Beeindruckt von der Größe und dem hervorragenden Geschmack des Fleisches lobt er die Pljeskavica als „die beste, die ich je probiert habe.“

Als nächstes wagt sich der britische Feinschmecker an Burek mit Fleisch und Joghurt. Die Füllung aus Fleisch und Teig begeistert ihn derart, dass er sich selbst zum „Fan von Burek“ erklärt. Seine Entdeckungstour führt ihn anschließend zum Karadjordje-Schnitzel, das nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch überzeugt. Die knusprigen Kartoffeln und die geschmackliche Kombination werden von ihm als „Gewinnergericht“ betitelt.

In Sachen Süßspeisen lässt sich der Brite von Palatschinken mit Creme, Waffeln und Pralinen verführen. Begeistert von der süßen Füllung und den reichhaltigen Zutaten bezeichnet er sie als „die beste Palatschinke bisher“.

Seine kulinarische Reise geht weiter mit Cevapcici in Lepinja, serviert mit Zwiebeln, Kajmak und Urnebes. Obwohl er sich zunächst für das Essen mit den Fingern entschuldigt, ist er vom Geschmack begeistert und nennt das Gericht „absolut schön“ und „außergewöhnlich“.

Ein weiteres Highlight stellt der Schweinebraten dar, den er als „das beste Schweinefleisch, das ich in meinem Leben probiert habe“ beschreibt. Die Kombination aus saftigem Fleisch und knuspriger Kruste veranlasst ihn, das Gericht wärmstens weiterzuempfehlen.

Auch vor der Rinderzunge scheut sich der Brite nicht und probiert sie zum ersten Mal. Zunächst skeptisch, überzeugt ihn der einzigartige Geschmack des sieben Stunden lang zubereiteten Fleisches. Er empfiehlt dieses Gericht jedem, der die Region Fruska Gora besucht.

Fisch und Fischpaprikasch, serviert in einem Restaurant in der Vojvodina, begeistern ihn ebenso mit einer „sehr guten Geschmackskombination“ und perfekt zubereitetem Fisch. Gebratener Fisch mit Kartoffelsalat und Zwiebelsoße rundet das kulinarische Erlebnis ab und lässt den britischen Gast schwärmen.

Zum Abschluss wagt er sich an Pihtije, ein traditionelles Gelee-Gericht. Trotz anfänglicher Skepsis und einem zwiespältigen Geschmackserlebnis zieht er ein positives Fazit: „Es ist irgendwo dazwischen, halbe-halbe.“

Die Video-Dokumentation des britischen Reisenden zeugt von der Vielfalt und Raffinesse der serbischen Küche und animiert dazu, selbst auf eine kulinarische Entdeckungsreise zu gehen.