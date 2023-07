Split VS Travnik VS Sarajewo: Influencer Shera kürt die besten Cevapcici

In der schillernden Welt der sozialen Medien ist der kulinarische Reiz von Cevapcici, einer Art Hackfleischröllchen, ein Thema, das leidenschaftliche Diskussionen auslöst. Eine kürzlich stattgefundene Verkostung durch den bekannten Influencer Admir Jahic, besser bekannt unter seinem Pseudonym Shera, hat diese Diskussionen auf ein neues Level gehoben und die virtuellen Netzwerke zum Überlaufen gebracht.

Admir Jahic, gebürtig aus Travnik in Bosnien und Herzegowina, hat sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise nach Split in Kroatien begeben. Ziel der Reise war es, die Cevapcici eines neueröffneten Restaurants zu probieren, die von den Einheimischen von Split als „die besten der Welt“ gefeiert werden.

Der leidenschaftliche Feinschmecker Jahic, der sein Geld in Sarajevo verdient und fast alle Cevapcici in beiden Städten gekostet hatte, hat sich diesem Urteil gestellt und es mit seinen eigenen Geschmackserlebnissen verglichen.

„Ich persönlich bevorzuge am meisten Cevapcici vom Grill mit Zwiebeln. Aber ich glaube, sie machen keine gegrillten Cevapcici“, sagte Shera, bevor er in den kulinarischen Genuss der Cevapcici aus Split kam. Nach der Verkostung überraschte er mit seinem Fazit: „Ehrlich gesagt, sie sind eine Spur besser als in Sarajewo. Aber sie sind definitiv nicht besser als die aus Travnik, diese sind immer noch die besten.

Diese Enthüllung hat in den sozialen Netzwerken eine sprichwörtliche Brandwelle ausgelöst. Vor allem die User aus Sarajewo zeigten sich empört über Jahics Urteil, obwohl die meisten von ihnen die Cevapcici in Split noch nicht gekostet hatten.

Sie fordern den Influencer auf, bei seinem nächsten Besuch in Sarajewo mit ihnen gemeinsam die besten Cevapcici der Stadt zu probieren, fest davon überzeugt, dass er bisher noch nicht an den richtigen Stellen speisen konnte.

Es bleibt abzuwarten, ob Jahic dieser Einladung folgen wird und welche neuen Geschmackserlebnisse dies in der Online-Welt auslösen wird.