Japaner bestellt Cevapcici in Banja Luka und ist geschockt! (FOTO)

Der japanische Tennisspieler Taro Daniel, dessen Rang 100 ATP-Liste erreicht, ist derzeit in Banja Luka, um am ATP-Turnier der Serie 250 „Serbia Open“ teilzunehmen. In einer Instagram-Veröffentlichung enthüllte er, dass dies sein erster Besuch in Bosnien und Herzegowina ist.

Daniel nahm sich Zeit, um die Schönheit des Landes und dessen Geschichte kennenzulernen. Er erkennt an, dass Bosnien in der Vergangenheit viel gelitten hat und oft nicht genug Aufmerksamkeit erhält. Insbesondere erinnert er sich an den Krieg in Bosnien, der 1995 endete und die meisten Opfer unter allen jugoslawischen Kriegen verursachte.

Er zeigt seine Dankbarkeit dafür, an einer der größten internationalen Sportveranstaltungen in einem Land mit solch unbestreitbarem Kampfgeist teilnehmen zu können. Er hofft, dass er durch seine Leistungen auf dem Platz den Einheimischen eine Quelle der Freude bieten kann.

Als Beweis für seinen Aufenthalt in Bosnien hat der Tennisstar Bilder von einheimischen Speisen wie „Cevapcici“ geteilt.

Er kommentierte seinen Beitrag mit: „Hier sind die größten Portionen Essen“.

„Genieße unsere Stadt“, „Die Leute sind nett hier und du wirst sicher nicht hungern“, „Viel Spaß und viel Glück beim Turnier“, sind nur einige der Kommentare unter dem Post.