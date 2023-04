Belgisches Paar macht Balkan-Tour mit „Jugo 55“ (VIDEO)

Laura und José, eine Rumänin und ein Portugiese aus Brüssel, tourten mit ihrem restaurierten Yugo 55 durch die ehemaligen jugoslawischen Republiken. Die Idee, den Wagen ihrem früheren Besitzer in Belgien zu zeigen, entwickelte sich zu einer Tournee, wie Radio Slobodna Evropa und Index.hr berichten.

Während ihrer Reise hörten sie Ex-Yu-Rock, obwohl sie den Text nicht verstanden haben. „Es passt gut zum Auto. Es ist ziemlich laut drinnen, besonders wenn man über 100 Kilometer pro Stunde fährt. In Luxemburg, Österreich, Deutschland und besonders in der ehemaligen Jugoslawien winken die Leute, wenn sie den Yugo sehen. Sie sind ziemlich überrascht“, sagte José.

Mit 148.000 Kilometern auf dem Tacho bewies sich der Yugo auf der deutschen Autobahn als zuverlässig. „Wir sind auf der Autobahn gefahren, um ihn zu testen, und er hat es einwandfrei geschafft. Wir durchliefen alle Wetterbedingungen, Regen, Sonne … „, sagte Laura.

„Wir haben uns überall willkommen gefühlt, von Ljubljana, Zagreb, Belgrad und Kragujevac bis hin zum jetzigen Sarajevo. Darum möchten wir schon bald zurückkommen, da alle so nett zu uns waren. Das sind die einzigen Orte, an denen das Radio ohne Probleme funktioniert hat. Das Auto fühlt sich wie zu Hause an“, schlussfolgerte das Paar, das auch einen Citroen 2CV, Trabant und Lada Niva in ihrer Sammlung hat.

„Unsere Reise nach Istrien hat sich irgendwie zu einer Runde durch das ehemalige Jugoslawien entwickelt. Wir fuhren von Ljubljana über Zagreb nach Belgrad und brachten den Yugo, wo er produziert wurde, zurück nach Hause nach Kragujevac“, sagte Laura.

Auf ihrem Weg nach Istrien machten sie auch Stationen in Mostar und Split. Das Radio war die einzige Zusatzausrüstung, die in ihrem Yugo zuvor nicht installiert war.