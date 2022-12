Erfinder des Getriebes für den „Yugo“ lebt in Armut

Nebojsa Milosevic aus Mala Sugubina in der Nähe von Trstenik (Serbien) hat einen IQ von 203, nur 20 Punkte weniger als der geniale serbische Erfinder Nikola Tesla! Mit 20 Jahren besaß Nebojsa bereits drei Patente.

Heute lebt er von einer winzigen Rente, die nur ein Fünftel des landesweiten Durchschnitts beträgt. Er wohnt in einem Haus, das er von dem Fundament bis zum Dach mit den eigenen Händen gebaut hat. Nun sprach er zum ersten Mal öffentlich über sein Schicksal.

„Ich maturierte 1967. Mein erstes Patent habe ich 1968 in Belgrad angemeldet, der Gegenstand war eine „Pollensammelmaschine“. Dieses Gerät wurde mir von der Firma “Saponia” aus Osijek bzw. von ihrer Tochterfirma in Dubrovnik, die damals “Dalmacija bilje” (Dalmatienkräuter) hieß, abgekauft. Von dieser Firma bekam ich ein Mitarbeiterstipendium, und ich studierte Schiffsbau. Ich habe keinen Abschluss gemacht, obwohl ich einen makellosen Notendurchschnitt von 10,0 hatte. Ich habe Englisch nicht bestanden“, erzählt Nebojsa.

Sein revolutionärer Pollensammler konnte bis zu 450 Kilogramm Pollen in einer Anwendung sammeln, erinnert er sich.

Danach folgten drei weitere Spitzenpatente, die er als Grundwehrdiener angemeldet hatte. Eines dieser Patente ist das hydrodynamische Automatikgetriebe, eine unentbehrliche Lösung für Schwer-LKW.

„Aktuell verwendet Mercedes dieses Patent, es kann von jedem verwendet werden, ohne meine Zustimmung einzufordern. Das Getriebe nennen sie jetzt Retarder. Das ist ein Getriebe, das selbstständig bremst und beschleunigt, es gleicht das Drehmoment und das Bremsmoment an, es sorgt für ständige Balance. Bei stärkerer Belastung wird er langsamer, bei geringerer Belastung erhöht er die Geschwindigkeit.

Nebojsa ist der einzige Konstrukteur, der in das Team von „Zastava“ in Kragujevac aufgenommen wurde, obwohl er keinen einzigen Tag Arbeitserfahrung vorweisen konnte. Er wurde nur auf Grund seiner Fähigkeiten aufgenommen, was damals fast unmöglich war.