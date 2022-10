Riesiger Tornado vor Split sorgt für Panik (VIDEO)

Ein heftiges Unwetter traf Dalmatien, mehrere Wirbelstürme fegten über die vorgelagerten Inseln. Der größte Luftwirbel wurde in der Nähe der Insel Brac aufgenommen: „Der Luftwirbel raste auf uns zu, am Meer war starker Wellengang. Allen an Bord war mulmig zumute“, beschreibt ein Schiffskapitän den Wirbelsturm.

„Wir waren aus der Marina Supetar auf Brac ausgelaufen. Nach einer Weile fiel uns auf, wie sich in der Ferne ein riesiger Luftwirbel aufbaut. Als wir uns von der Küste entfernten, wurde der Luftwirbel immer größer. Er raste direkt auf uns zu“, erzählte der Seefahrer, der unglaubliche Aufnahmen von dem Luftwirbel gemacht hat, für das kroatische Portal „24sata“.

Wie der Augenzeuge den Medien berichtete, war das Schiff mit 160 schwedischen Touristen an Bord von der Insel Brac in Richtung Split unterwegs.

„Natürlich waren alle alarmiert, als sie den Luftwirbel bemerkten. Die Leute hatten Angst, drängten sich dicht aneinander. Manche machten Videos von dem Wirbel. Sie wollten von uns wissen, ob die Weiterfahrt sicher war. Das Meer schäumte, näher beim Luftwirbel muss es furchteinflößend ausgesehen haben. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen“, meinte der Augenzeuge.