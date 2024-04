Roma-Hochzeit in Wien: Dara Bubamara bewirft Veranstalter mit Flasche

In Wien kam es während einer Roma-Hochzeit zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen der bekannten Sängerin Dara Bubamara und dem Veranstalter des Festes. Der Disput gipfelte darin, dass die Künstlerin in einem Moment der Wut eine Flasche nach dem Organisator warf. Dieses Ereignis sorgte für großes Aufsehen und wurde von Bubamara selbst in einem Podcast detailliert geschildert.

Die Sängerin, die sich selbst als sehr würdevoll beschreibt und betont, dass sie auf ihre Selbstachtung achtet, stellte klar, dass sie ihre Auftrittsbedingungen nun genau kenne: eine festgelegte Spielzeit von 45 Minuten, danach sei ihr Engagement beendet.

Dara zeigt ihre Wut

Der Zwischenfall, an den sich Bubamara erinnert, ereignete sich vor einem Publikum von 1.500 Gästen. Die Spannungen begannen, als ein offensichtlich berauschter Moderator sie während ihres Abendessens abrupt auf die Bühne rufen wollte. Die Sängerin signalisierte ihm, dass sie gerade beim Essen sei, woraufhin er insistierte und ihr entgegnete, dass sie sofort zu singen habe.

„Er sagte mir, dass wir keine Duette singen können, weil es Playback-Tracks sind, und er antwortete mir: ‚Du wirst mir sagen‘, ins Mikrofon. Als ich explodierte, war ich sogar noch im PMS: ‚Du wirst mir sagen, du Affe. Ich bin wegen dieser Leute hier und du sprichst mich so an. Geh weg von hier‘.“Ich schrie ins Mikrofon, meine Musiker wurden blass, ich warf ihm eine Flasche und ging ins Zimmer“, erinnerte sich Dara.

Die Szenerie, die sich auf der Feier abspielte, lässt tief in die Dynamik solcher Veranstaltungen blicken und zeigt, dass trotz festgefahrener Abläufe und Traditionen die Emotionen hochkochen können. Bubamara betonte, ihr sei es wichtig gewesen, für das Publikum zu singen, nicht für den Veranstalter, dessen Verhalten sie als unangebracht empfand.